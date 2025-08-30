Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé

Libor Novák

30. srpna 2025 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Teploty o víkendu podle ČHMÚ.cz sice tropických hodnot nedosáhnou, přesto se vyšplhají místy i přes 25 stupňů. Na řadě míst v Česku ale poslední prázdninový víkend překazí déšť.

Předpověď na sobotu:

Oblačno až zataženo, místy déšť, přeháňky nebo bouřky, na východě odpoledne a večer srážky četnější. Ráno a dopoledne srážky jen ojediněle. K večeru v Čechách od západu ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, na východě a jihovýchodě až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C, v Jeseníkách a Beskydech až 19 °C. Slabý, postupně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí.

Předpověď na neděli:

Polojasno až jasno, na východě ještě do rána až oblačno a doznívání srážek. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, na východě a jihovýchodě kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

včera

Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové

Počasí Déšť

před 1 hodinou

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 2 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

včera

včera

včera

28. srpna 2025 22:02

28. srpna 2025 21:05

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.

28. srpna 2025 20:28

Sopka Etna

Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Etna, kterou i během léta s oblibou vyhledávají turisté nacházející se na italské Sicílii, se během posledního srpnového týdne opět probudila k životu. Piloti dopravních letadel byli varováni, k žádným vážným incidentům naštěstí nedošlo.

28. srpna 2025 19:46

Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord

V Česku dnes vyšplhaly teploty až nad 33 stupňů, konkrétně na několika místech ve středních Čechách a na jižní Moravě. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích, kde bylo 33,6 °C. Teplotní rekordy ale nepadaly, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

