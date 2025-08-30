Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé

Teploty o víkendu podle ČHMÚ.cz sice tropických hodnot nedosáhnou, přesto se vyšplhají místy i přes 25 stupňů. Na řadě míst v Česku ale poslední prázdninový víkend překazí déšť.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy déšť, přeháňky nebo bouřky, na východě odpoledne a večer srážky četnější. Ráno a dopoledne srážky jen ojediněle. K večeru v Čechách od západu ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, na východě a jihovýchodě až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C, v Jeseníkách a Beskydech až 19 °C. Slabý, postupně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí.
Předpověď na neděli:
Polojasno až jasno, na východě ještě do rána až oblačno a doznívání srážek. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, na východě a jihovýchodě kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.
