Počasí bude pokračovat v trendu i po víkendu, naznačili meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. listopadu 2025 7:00

Podzimní den v areálu zámku Lednice
Podzimní den v areálu zámku Lednice Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Nástup chladnějšího podzimního počasí se odkládá minimálně o týden, naznačuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I po víkendu se očekávají maximální teploty, které budou dosahovat dvouciferných hodnot. 

V příštím týdnu se nad středoevropským regionem vytvoří oblast vyššího tlaku vzduchu, která se bude zvolna přesouvat k východu. Po její zadní straně koncem období začne do Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.

Teploty tak budou dosahovat podobných hodnot jako v tomto týdnu. Maxima podle předpovědi vyšplhají nad deset stupňů, při zmenšené oblačnosti v druhé polovině pracovního týdne až na 12 °C. Pokud dojde na srážky, v nejvyšších polohách našich hor mohou být i smíšené. 

Předpověď na pondělí:

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Předpověď na úterý:

Oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojediněle déšť nebo přeháňky, na horách nad 1100 m srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od středy do pátku:

Většinou zataženo, místy mlhy a ojediněle mrholení. Během dne ve středu místy, v dalších dnech ojediněle polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti až 12 °C.

včera

Počasí se tento týden bude už jen ochlazovat

