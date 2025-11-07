Nástup chladnějšího podzimního počasí se odkládá minimálně o týden, naznačuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I po víkendu se očekávají maximální teploty, které budou dosahovat dvouciferných hodnot.
V příštím týdnu se nad středoevropským regionem vytvoří oblast vyššího tlaku vzduchu, která se bude zvolna přesouvat k východu. Po její zadní straně koncem období začne do Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.
Teploty tak budou dosahovat podobných hodnot jako v tomto týdnu. Maxima podle předpovědi vyšplhají nad deset stupňů, při zmenšené oblačnosti v druhé polovině pracovního týdne až na 12 °C. Pokud dojde na srážky, v nejvyšších polohách našich hor mohou být i smíšené.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
Předpověď na úterý:
Oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojediněle déšť nebo přeháňky, na horách nad 1100 m srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.
Vyhlídka počasí od středy do pátku:
Většinou zataženo, místy mlhy a ojediněle mrholení. Během dne ve středu místy, v dalších dnech ojediněle polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti až 12 °C.
Související
Polární záře nad Českem. Meteorologové řekli, kde budou dobré podmínky
Podzimní počasí bude panovat i po víkendu. Mají ale hrozit mrazíky
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Čína masivně zbrojí. Satelitní snímky odhalily obrovský nárůst výroby raket
před 2 hodinami
Počasí bude pokračovat v trendu i po víkendu, naznačili meteorologové
včera
Fialova vláda končí s dobrými výsledky, míní prezident Pavel
včera
Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl
včera
Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti na 13 let. Následuje širší evropský trend
včera
Nová poslankyně za SPD přitahuje pozornost. Kvůli diplomové práci
Aktualizováno včera
Fialova vláda podala demisi. Pavel ji odpoledne přijal
včera
Ceny dálničních známek od ledna vzrostou, potvrdilo ministerstvo
včera
Dispečeři bez výplat a na brigádách. Americká letecká doprava může být ochromena
včera
Další případ násilí ve vězení. Policie vznesla obvinění z pokusu o vraždu
včera
Polární záře nad Českem. Meteorologové řekli, kde budou dobré podmínky
včera
Dukův pohřeb povede Graubner. Režisér Strach bude číst z bible
včera
Fentanyl, opium, ponížení. Vztahy USA a Číny ovlivňují události z předminulého století
včera
Neohlášená návštěva Angeliny Jolie na Ukrajině se změnila v drama: její řidiče odvedli vojáci
včera
Volební stížnost končí trestním oznámením. Soud odhalil chybu sčítání v Blansku
včera
Okamura může na jednu věc zapomenout, vysvětluje BIS
včera
Trump nařídil jaderné testy, ale k podnikatelům mluví jinak. Má prý plán
včera
Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka
včera
New York proti Trumpovi. Triumf Mamdaniho otevírá frontu mezi Bílým domem a nejvlivnějším městem USA
včera
Putin reaguje na Trumpa. Moskva prověří, zda je nutné začít s jadernými testy
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ministerstvům a dalším úřadům, aby prověřily, zda je třeba začít s přípravou testování jaderných zbraní. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Moskva tak reaguje na Washington, který již nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní.
Zdroj: Lucie Podzimková