Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou

Příští týden budou tropické teploty spíše výjimkou. Podle ČHMÚ.cz se budou denní maxima většinou pohybovat pod hranicí třiceti stupňů.
Předpověď na pondělí:
Jasno, během dne přechodně polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo severní vítr 1 až 4 m/s.
Předpověď na úterý:
Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
Předpověď na středu:
Jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne a večer zejména na jihozápadě a západě Čech místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, v údolích až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý proměnlivý, postupně místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy, postupně jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, postupně 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.
Ministerstvo zemědělství bude chtít, aby holding Agrofert vrátil státní dotace, které obdržel v době, kdy expremiér Andrej Babiš (ANO) byl členem vlády. Oznámil to ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
