Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou

Libor Novák

17. srpna 2025 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

Příští týden budou tropické teploty spíše výjimkou. Podle ČHMÚ.cz se budou denní maxima většinou pohybovat pod hranicí třiceti stupňů.

Předpověď na pondělí:

Jasno, během dne přechodně polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo severní vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na úterý:

Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Předpověď na středu:

Jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne a večer zejména na jihozápadě a západě Čech místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, v údolích až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý proměnlivý, postupně místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy, postupně jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, postupně 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 
Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

