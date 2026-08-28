Počasí dnes: V Česku hrozí velmi intenzivní bouřky

Páteční bouřky mohou být v Čechách i velmi intenzivní, varovali meteorologové s tím, že vydaná výstraha se bude s velkou pravděpodobností upřesňovat. Možné je i zvýšení stupně výstrahy. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Všechny páteční bouřky mohou být i velmi intenzivní. Vzniknou totiž v prostředí velmi silného střihu větru. Mohou se tak vytvořit rozsáhlejší bouřkový systémy s nárazy větru, ale i izolovanější supercely, kde by riziko představovaly i větší kroupy. “Bouřky se mohou vyskytnou přes den víceméně jen v Čechách a i zde jen na menší části území,” upozornili experti.
Samotná iniciace bouřek je ale stále nejasná, protože energie bude dostatek jen lokálně v západní a jihozápadní části Čech. “V modelech je také patrná výraznější zádržná vrstva (vývoj bouřek znesnadňuje). Většina bouřek tak spíše může nad naše území dorazit z Bavorska, než by se tvořily nad naším územím,” podotkli meteorologové.
Jednou z variant je rozsáhlejší bouřkový systém s plošnějšími nárazy větru, který by patrně dorazil z Bavorska a postupoval přes Plzeňský nebo Karlovarský kraj k severovýchodu během odpoledních hodin . Doprovázely by ho zejména velmi intenzivní nárazy větru.
Později odpoledne a večer mohou vznikat izolovanější bouřky přibližně na ose jižní Čechy až severní/severovýchodní Čechy. Další bouřky či rozsáhlejší bouřkový systém mohou dorazit na jih, respektive jihozápad Čech opět i z Bavorska. Tyto bouřky by mohly kromě silných nárazů větru přinést lokálně i větší kroupy.
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Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.
Zdroj: Libor Novák