Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů

Českou republiku čeká v nejbližších dnech slunečné počasí doprovázené vlnou tropických veder.
Ve středu bude převládat jasná až polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 28 až 33 °C, přičemž na severovýchodě území bude o něco chladněji s maximy mezi 26 až 30 °C. Na horách v tisíci metrech se teploty budou pohybovat kolem 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo ze severních směrů s rychlostí do 4 m/s, v ranních hodinách může být i úplné bezvětří. Srážky se neočekávají. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré, pouze ráno a večer mohou být mírně nepříznivé. Tlak vzduchu bude zpočátku slabě klesat, večer pak začne slabě stoupat.
Čtvrtek přinese další oteplení a jasnou oblohu, která se během dne může místy přechodně změnit na polojasnou. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 °C, v údolích může rtuť teploměru sestoupit až k 11 °C. Přes den pak teploty vystoupají na 29 až 34 °C. Vítr zůstane slabý proměnlivý nebo severovýchodní do 4 m/s, zejména v noci a ráno bude klidno. Žádné srážky meteorologové nepředpokládají.
V pátek bude pokračovat slunečný charakter počasí s jasnou až skoro jasnou oblohou. Noc bude teplejší než ta předchozí s nejnižšími teplotami 20 až 15 °C. Denní maxima se vyšplhají na tropických 31 až 36 °C. Slabý vítr bude foukat z proměnlivých nebo východních směrů s rychlostí do 4 m/s. Také v pátek zůstane množství srážek na nulových hodnotách.
Sobota zůstane slunečná s jasnou až skoro jasnou oblohou a intenzivními tropickými teplotami. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 21 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 32 až 36 °C, v nížinách se ojediněle mohou vyšplhat až na 38 °C. Slabý vítr bude proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 m/s, v noci a ráno bude opět klidno. Srážky se nevyskytnou.
V neděli bude zpočátku jasno až polojasno. Během odpoledne a večera začne v Čechách přibývat oblačnost, se kterou se ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Noční teploty neklesnou pod 23 až 18 °C. Přes den vyvrcholí příliv horkého vzduchu a nejvyšší denní teploty dosáhnou 34 až 39 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo jižní do 4 m/s. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 5 mm, v místech s bouřkami však může spadnout kolem 25 mm.
Začátek následujícího týdne přinese změnu v podobě polojasné až oblačné oblohy. Od západu se postupně na několika místech vyvinou bouřky nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty se zpočátku budou pohybovat mezi 24 až 19 °C, ke konci období pak klesnou na 21 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku dosáhnou 31 až 36 °C, od západu však bude docházet k postupnému ochlazování na 26 až 31 °C.
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Zdroj: Lucie Podzimková