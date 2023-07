Počasí: Do Česka se příští víkend vrátí tropy

„Minulý týden jsme řešili tu ponorku. Tedy já ne. Oni to řešili. A to, že se utopilo 200 lidí, ilegálních migrantů, to nebyly titulky? Titulky byla nějaká ponorka, kde tři miliardáři se vydali někam dolů. No tak samozřejmě je mi to líto, ale takhle to tu funguje.“ Prohlásil Andrej Babiš v projevu na půdě Sněmovny. Rozumět tomu není potřeba, pořád je to staré dobré babišovské blábolení, ale napadlo mě,jestli to třeba zas někdo nechce zhudebnit? Mohlo by se to zařadit po bok mistrovského díla „Matematický model,“ vycházejícího z podobného Babišova blábolení, jímž si můžete osvěžit své uši.