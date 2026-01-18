Počasí: Do Česka se vrátí silné mrazy, příští týden bude až -15 stupňů

V nadcházejícím týdnu nás čeká převážně slunečné, ale velmi mrazivé počasí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Pondělí odstartuje sérii jasných dní, kdy se nízká oblačnost objeví jen přechodně, a to především na Českomoravské vrchovině. Noční mrazy budou citelné, rtuť teploměru klesne k -2 až -7 °C, v místech se slabším větrem až k -10 °C. Přes den se teploty udrží kolem nuly, ovšem v nížinách Čech může být ojediněle až 5 °C a v Pošumaví se dočkají příjemných 7 °C. Nepříjemný bude zejména na Vysočině čerstvý vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km/h.
Úterní a středeční scénář bude velmi podobný. Obloha zůstane jasná, ráno se může ojediněle vytvořit nízká oblačnost. V noci se postupně ochladí ještě více, kdy ve středu mohou minima při uklidnění větru dosahovat až -12 °C. Denní maxima se budou pohybovat v rozmezí od -3 do +2 °C. Vítr, který bude na horách a na Českomoravské vrchovině v úterý stále dosahovat v nárazech až 70 km/h, začne během středy postupně slábnout. Srážky se v těchto dnech neočekávají žádné.
Čtvrtek přinese mrazivé ráno, kdy se při sněhové pokrývce a jasné obloze mohou teploty propadnout až k -14 °C. Den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy, ovšem místy se mohou tvořit mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty zůstanou v mrazivém intervalu od -4 do +1 °C. Vítr bude po většinu dne jen slabý, což pocitovou teplotu o něco zvýší, ačkoliv mráz v noci bude o to intenzivnější.
Závěr týdne pak slibuje postupnou změnu v charakteru počasí. Od pátku do neděle bude zpočátku jasno až polojasno, ale během období začne oblačnosti přibývat. O víkendu se pak místy objeví i slabé sněžení. Noční mrazy zůstávají velmi silné, při vyjasnění mohou teploty klesat až k -15 °C. Denní maxima se budou nadále držet kolem nuly, na severovýchodě území však může rtuť teploměru zůstat i přes den u -6 °C.
Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení.
Zdroj: Libor Novák