Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů

Nadcházející dny přinesou do Česka proměnlivý charakter počasí, který odstartuje mrazivým a převážně oblačným čtvrtkem. Obloha bude v tento den oblačná až zatažená, přičemž na horách se mohou ojediněle objevit sněhové přeháňky.
V jižní polovině území se místy očekává občasné sněžení, které na jižní Moravě může přejít i v déšť. Ranní cestování mohou zkomplikovat ojedinělé mrznoucí mlhy. Teploty přes den zůstanou nízko, v rozmezí -2 až +2 °C, zatímco v noci klesnou na -2 až -6 °C, při uklidnění větru až k -8 °C. Večer by mělo srážek i oblačnosti od severozápadu ubývat, ovšem na Moravě začne zesilovat vítr.
Pátek slibuje slunečnější podívanou s polojasnou až skoro jasnou oblohou. Výjimkou bude zpočátku jihovýchod území, kde může být zataženo s doznívajícím občasným sněžením. Noc na pátek bude citelně chladnější s teplotami mezi -4 až -8 °C, v mrazových kotlinách a při vyjasnění až kolem -10 °C. Denní maxima se budou pohybovat pod bodem mrazu, konkrétně od -4 do 0 °C. Na Moravě je třeba počítat s čerstvým severním větrem, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h, během dne však bude od západu slábnout.
Sobotní den zahájí mrazivé ráno s teplotami -6 až -10 °C, ojediněle až -12 °C, a na východě se mohou opět objevit mrznoucí mlhy. Během dne se od západu zatáhne a dorazí srážky, které budou zpočátku sněhové nebo smíšené. V Čechách však v polohách pod 900 metrů začne postupně pršet. Denní teploty se v Čechách vyšplhají na -1 až +4 °C, zatímco Morava a východní Čechy zůstanou kolem -2 °C. Na horách může napadnout až 15 cm nového sněhu.
V neděli se definitivně oteplí a zimní ráz počasí vystřídá zatažená obloha s občasným deštěm na většině území. Na severovýchodě a východě republiky je zpočátku nutné dbát opatrnosti kvůli hrozbě mrznoucích srážek, nad 800 metrů bude zprvu sněžit. Noční teploty se udrží kolem nuly, ale přes den rtuť teploměru vystřelí na 5 až 10 °C. Chladněji, kolem 3 °C, zůstane pouze na Moravě a v severovýchodních Čechách, kde bude vát jen slabý proměnlivý vítr.
Související
Počasí na přelomu zimy a jara. Bude se oteplovat
Novinky o počasí. Sněžit má až do úterního dopoledne, platí varování
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Rozhovory zaměřené na ukončení války na Ukrajině přinesly významný pokrok, tvrdí Witkoff
před 1 hodinou
Počasí: Teploty budou dál klesat, naměříme až -12 stupňů
včera
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
včera
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
včera
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
včera
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
včera
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
včera
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
včera
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
včera
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
včera
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
včera
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
včera
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
včera
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
včera
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
včera
Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma
včera
Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU
včera
Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové
včera
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
včera
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
Vysoký představitel Evropské komise Prabhat Agarwal vyzval evropské regulátory a neziskové organizace, aby se nenechali zastrašit rostoucím tlakem ze strany Spojených států. Ve svém projevu na univerzitě v Amsterdamu reagoval na eskalující spor mezi Bruselem a Washingtonem ohledně Aktu o digitálních službách (DSA). Agarwal zdůraznil, že Komise plně stojí za svými týmy i občanskou společností, které čelí útokům kvůli vymáhání těchto pravidel.
Zdroj: Libor Novák