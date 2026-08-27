Počasí: Meteorologové vydali varování před silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před výskytem silných bouřek, které zasáhnou většinu území České republiky. Důvodem je přechod zvlněné studené fronty, která postupuje od západu směrem k východu.
Zhoršení počasí se začne projevovat v průběhu pátečního odpoledne. Od západních Čech se postupně objeví přeháňky a bouřky, které mohou dosahovat vysoké intenzity.
V noci na sobotu pak budou bouřkové srážky na mnoha místech přecházet v trvalejší déšť.
Meteorologové varují před doprovodnými nebezpečnými jevy. V silných bouřkách se očekávají nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, vyskytnout se mohou také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 milimetrů.
Vydaná výstraha platí od pátečních 14:00 do sobotních 4:00. Varování se vztahuje na všechny kraje v Čechách a rovněž na vybrané oblasti na západě a severu Moravy.
Při bouřkách se doporučuje dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi.
V přírodě by se lidé měli schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce se má snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
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Zdroj: Libor Novák