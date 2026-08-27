Počasí: Meteorologové vydali varování před silnými bouřkami

Libor Novák

27. srpna 2026 12:48

Bouřka, ilustrační foto
Bouřka, ilustrační foto Foto: Pixabay

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před výskytem silných bouřek, které zasáhnou většinu území České republiky. Důvodem je přechod zvlněné studené fronty, která postupuje od západu směrem k východu.

Zhoršení počasí se začne projevovat v průběhu pátečního odpoledne. Od západních Čech se postupně objeví přeháňky a bouřky, které mohou dosahovat vysoké intenzity.

V noci na sobotu pak budou bouřkové srážky na mnoha místech přecházet v trvalejší déšť.

Meteorologové varují před doprovodnými nebezpečnými jevy. V silných bouřkách se očekávají nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, vyskytnout se mohou také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 milimetrů.

Vydaná výstraha platí od pátečních 14:00 do sobotních 4:00. Varování se vztahuje na všechny kraje v Čechách a rovněž na vybrané oblasti na západě a severu Moravy.

Při bouřkách se doporučuje dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi.

V přírodě by se lidé měli schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce se má snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. 

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