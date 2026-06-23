Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. června 2026 16:54

Požáry, ilustrační fotografie.
Požáry, ilustrační fotografie. Foto: HZS Olomouckého kraje

Další den, další výstraha. Meteorologové i v úterý varují před vysokými teplotami a nově také před nebezpečím vzniku požárů, které hrozí zejména na jihu Moravy. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

"V Jihomoravském kraji se od středy 24. 6. do odvolání očekává nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty vzduchu v Jihomoravském kraji ve středu vystoupí místy až na 33 °C," uvedli meteorologové v úterý před polednem na facebooku. 

Příliv velmi teplého vzduchu na celé území republiky má během týdne zesilovat. "Teploty vzduchu koncem týdne dosáhnou až 37 °C, v nížinách ojediněle až 39 °C," upozornili meteorologové s tím, že jde o předběžné varování, které se bude ještě upřesňovat. 

Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

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Zdroj: Jan Hrabě

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