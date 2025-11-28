Počasí může zkomplikovat dopravu. Platí nové varování meteorologů

Sníh sice na řadě míst taje, ale nebezpečné projevy zimního počasí mají hrozit i v dalších hodinách. Meteorologové proto vydali novou výstrahu před ledovkou. Platit začne v pátek večer a nebezpečí bude přetrvávat i po většinu sobotního dne.
Přes Česko bude od západu postupovat slábnoucí okluzní fronta. Výstraha před ledovkou vstoupí v platnost dnes ve 21:00 a skončí v sobotu v 15 hodin. Podle meteorologů bude příčinou jejího vzniku mrznoucí déšť.
"Na západě a severozápadě území se začne tvořit již před sobotní půlnocí, na ostatním území v průběhu noci. Na západě přestane tvorba během rána a dopoledne, na ostatním území se může tvořit až do odpoledních hodin," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Ledovka se má vytvářet na místech, kde bude pršet a zároveň bude teplota povrchů pod nulou. Pokryje zejména vozovky a chodníky, takže hrozí komplikace v dopravě. "V průběhu sobotního odpoledne teplota vystoupí nad nulu a případná ledovka bude odtávat," dodali odborníci.
Zdroj: Jan Hrabě