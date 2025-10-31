Počasí na přelomu měsíce. Oblačnosti bude střídavě přibývat a ubývat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2025 7:00

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.
Podzimní příroda, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Začíná poslední říjnový den, o víkendu pak začne listopad. Co se týká počasí, k žádnému zásadnímu zlomu by dojít nemělo. Nejvyšší denní teploty se budou držet nad 10 stupni, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Páteční den se má nést ve znamení zmenšené oblačnosti. Ráno a večer se mohou vyskytnout místní mlhy či nízká inverzní oblačnost, při uklidnění větru mohou ranní teploty klesnout pod nulu. Odpolední maxima většinou nepřekročí 15 °C.

O prvním listopadovém víkendu pak meteorologové očekávají přibývání oblačnosti, v neděli je nutné počítat i se srážkami. "Rána budou už relativně teplá od 5 do 10 °C, denní teploty vystoupí většinou do 15 °C, v nedělí na východě území až nad 17 °C," uvedl ústav na sociální síti X.

Velkou oblačnost a déšť přinese i začátek příštího týdne. Postupně však pod vlivem tlakové výše začne oblačnosti a srážek ubývat, naopak budou přibývat mlhy a nízká inverzní oblačnost, dodali experti.

včera

Teplejší počasí má přetrvat i po víkendu, ukazuje předpověď

Související

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 22 minutami

Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

včera

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

Navzdory diplomatickým gestům mezi Moskvou a Washingtonem se Rusko zjevně připravuje na dlouhodobou konfrontaci se Západem. Od testů mezikontinentálních raket přes militarizaci Arktidy až po provokace v Severním a Baltském moři Moskva systematicky rozšiřuje prostor nestability. Zatímco Západ hlídá moře na severu Evropy, Kreml posiluje logistiku, testuje obranné linie NATO a přesouvá konflikt z Ukrajiny do širší geopolitické roviny.

včera

včera

Donald Trump

Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy

Americký prezident Donald Trump po setkání s čínským vládcem Si Ťin-pchingem oznámil, že Spojené státy a Čína dosáhly dohody o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných zemin. Tento krok má podle něj uklidnit napětí na globálních trzích a zajistit stabilní dodávky klíčových surovin pro technologický a obranný průmysl. Dohoda působí jako významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

včera

včera

Prezident Trump

Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Svůj záměr zveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Oznámení přišlo jen několik dní poté, co Trump ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.

včera

Francouzská policie

Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

včera

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy