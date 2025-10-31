Počasí na přelomu měsíce. Oblačnosti bude střídavě přibývat a ubývat

Začíná poslední říjnový den, o víkendu pak začne listopad. Co se týká počasí, k žádnému zásadnímu zlomu by dojít nemělo. Nejvyšší denní teploty se budou držet nad 10 stupni, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Páteční den se má nést ve znamení zmenšené oblačnosti. Ráno a večer se mohou vyskytnout místní mlhy či nízká inverzní oblačnost, při uklidnění větru mohou ranní teploty klesnout pod nulu. Odpolední maxima většinou nepřekročí 15 °C.
O prvním listopadovém víkendu pak meteorologové očekávají přibývání oblačnosti, v neděli je nutné počítat i se srážkami. "Rána budou už relativně teplá od 5 do 10 °C, denní teploty vystoupí většinou do 15 °C, v nedělí na východě území až nad 17 °C," uvedl ústav na sociální síti X.
Velkou oblačnost a déšť přinese i začátek příštího týdne. Postupně však pod vlivem tlakové výše začne oblačnosti a srážek ubývat, naopak budou přibývat mlhy a nízká inverzní oblačnost, dodali experti.
Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.
Zdroj: Jakub Jurek