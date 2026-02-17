Z meteorologické zimy zbývají poslední dva týdny, takže meteorologové už začínají tušit, jak bude vypadat začátek jara. Odpověď nabídli v pravidelném měsíčním výhledu, který v pondělí zveřejnili na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové v tomto týdnu očekávají ochlazení, teploty se budou pohybovat na hranici mezi průměrnými a podprůměrnými teplotami. "Očekávaný průměr bude mezi -1 až -2 °C, v maximech se budeme pohybovat nejčastěji mezi 0 až 5 °C, v minimech -3 do -8 °C," uvedl ústav ve výhledu.
Příští týden má být výrazně teplejší. Panuje však nejistota ohledně možného výskytu velmi studeného vzduchu východně od naší hranice. "Čeká nás krátkodobé nebo dokonce déletrvající období s přílivy teplejšího vzduchu, kdy teploty v noci nebudou klesat pod bod mrazu a přes den budou atakovat i 10 °C, ale naopak nelze vyloučit propad chladnějšího vzduchu od severovýchodu a může tak být chladněji," vysvětlili meteorologové.
Poté se teploty opět přiblíží k normálu. V noci se budou držet většinou slabě pod nulou, přes den bude nejčastěji mezi 4 až 9 °C.
I v následujícím období do 15. března má pokračovat srážkově průměrný nebo slabě podprůměrný charakter počasí. Tento týden bude na srážky bohatší, celorepublikový průměr dosáhne úhrnu kolem 10 milimetrů. "V dalších týdnech nejpravděpodobněji kolem 5 mm s mírně klesající tendencí. Jako nejsušší týden se prozatím zdá druhý březnový, kdy by srážky mohly klesnout i pod dlouhodobý normál," dodali meteorologové.
Související
Novinky o počasí. Sněžit má až do úterního dopoledne, platí varování
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr
před 17 minutami
Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů
před 1 hodinou
Počasí na přelomu zimy a jara. Bude se oteplovat
včera
Čech ve Vídni kradl čokolády v supermarketu. Skončil v rukou policie
včera
První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže
včera
V Česku nadále probíhá epidemické šíření chřipky
včera
Policie vyšetřuje vraždu na ubytovně v Žamberku
včera
105 let od okamžiku, kdy americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč to udělal?
včera
Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková
včera
Zemřel respektovaný hudebník Pavel Klikar
včera
Novinky o počasí. Sněžit má až do úterního dopoledne, platí varování
včera
Vláda rozhodla, kdo na postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nahradí Drábovou
včera
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
včera
Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici
včera
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
včera
Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený
včera
Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ
včera
Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích
včera
V Praze opět roste počet případů žloutenky
včera
Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí
Společnost Google čelí ostré kritice za to, že ohrožuje zdraví svých uživatelů bagatelizováním varování u lékařských rad generovaných umělou inteligencí. Vyšetřování deníku The Guardian ukázalo, že technologický gigant neuvádí bezpečnostní upozornění v momentě, kdy se uživateli poprvé zobrazí přehled vytvořený AI (tzv. AI Overviews). Tato funkce přitom v rámci vyhledávání nabízí odpovědi na citlivá zdravotní témata přímo na začátku stránky.
Zdroj: Libor Novák