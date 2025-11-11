Počasí o víkendu bude chladné, ukazuje předpověď

Nadcházející víkend bude chladný. Podle ČHMÚ.cz se denní teploty budou většinou pohybovat pod 10 stupni.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy déšť, hlavně na severu, nad 1000 m i sněžení. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C. Slabý vítr z východních směrů 1 až 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, na horách přechodně srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při malé oblačnosti kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C.
Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.
Zdroj: Libor Novák