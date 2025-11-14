Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat

O víkendu nás čeká chladnější počasí. Podle ČHMÚ.cz se denní teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, ve Slezsku zpočátku i polojasno. Místy mlhy. Večer ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Slabý vítr z východních směrů do 4 m/s nebo klidno. Ve Slezsku v první polovině dne vítr jihozápadní.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, zpočátku místy mlhy. Během dne přechodně místy polojasno. Místy, zejména v severní polovině území, přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý vítr z jižních směrů do 4 m/s. Na severu a severovýchodě území vítr místy mírný 3 až 6 m/s.
Zdroj: Jan Hrabě