Počasí o víkendu: Do Česka dorazí extrémní vedra, teploty vyrostou až na 40 stupňů

Libor Novák

25. června 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

O nadcházejícím víkendu nás čeká další citelné oteplování, které v neděli pravděpodobně vyvrcholí extrémními teplotami.

V sobotu bude obloha převážně jasná nebo skoro jasná, přičemž v průběhu dne se může místy objevit přechodně zvětšená oblačnost na polojasno. Noční teploty budou klesat na 21 až 16 °C, chladněji zůstane pouze na severovýchodě území, kde teploměry naměří kolem 14 °C.

Přes den pak teploty vystoupí na velmi vysokých 33 až 38 °C. Vítr bude vát pouze slabý proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 m/s, přičemž v noci a v ranních hodinách může nastat úplné bezvětří. Žádné srážky se pro sobotní den neočekávají.

Neděle přinese pravděpodobný vrchol celé vlny veder. Po většinu dne bude stále jasno nebo skoro jasno, avšak v Čechách se v pozdních odpoledních a večerních hodinách začne oblačnost zvětšovat. V souvislosti s tím se v této oblasti mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky.

Noc bude velmi teplá s nejnižšími hodnotami mezi 23 a 18 °C, na severovýchodě s minimy kolem 16 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou extrémních 35 až 40 °C. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní o rychlosti 2 až 5 m/s. Celkové množství srážek se odhaduje od 0 do 5 mm, v místech zasažených bouřkami však může napršet kolem 15 mm.

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