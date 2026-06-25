O nadcházejícím víkendu nás čeká další citelné oteplování, které v neděli pravděpodobně vyvrcholí extrémními teplotami.
V sobotu bude obloha převážně jasná nebo skoro jasná, přičemž v průběhu dne se může místy objevit přechodně zvětšená oblačnost na polojasno. Noční teploty budou klesat na 21 až 16 °C, chladněji zůstane pouze na severovýchodě území, kde teploměry naměří kolem 14 °C.
Přes den pak teploty vystoupí na velmi vysokých 33 až 38 °C. Vítr bude vát pouze slabý proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 m/s, přičemž v noci a v ranních hodinách může nastat úplné bezvětří. Žádné srážky se pro sobotní den neočekávají.
Neděle přinese pravděpodobný vrchol celé vlny veder. Po většinu dne bude stále jasno nebo skoro jasno, avšak v Čechách se v pozdních odpoledních a večerních hodinách začne oblačnost zvětšovat. V souvislosti s tím se v této oblasti mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky.
Noc bude velmi teplá s nejnižšími hodnotami mezi 23 a 18 °C, na severovýchodě s minimy kolem 16 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou extrémních 35 až 40 °C. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní o rychlosti 2 až 5 m/s. Celkové množství srážek se odhaduje od 0 do 5 mm, v místech zasažených bouřkami však může napršet kolem 15 mm.
Související
V extrémním počasí se peče sto milionů Evropanů. WHO varuje před vážnými dopady veder na zdraví
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Venezuelu zasáhla nejsilnější zemětřesení za posledních sto let. Obětí může být přes 100 000
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: Do Česka dorazí extrémní vedra, teploty vyrostou až na 40 stupňů
včera
Rusku se na bojišti nedaří. Rusko ve svých prohlášeních přehání
včera
Rutte vyvolal v Itálii bouři. Prozradil, že Řím umožnil stovkám amerických letadel zasahovat v Íránu
včera
Pokus o ústavní puč, Pavel vyhlásil vládě válku, komentuje Macinka rozhodnutí soudu
včera
Babiš bude rozhodnutí Ústavního soudu respektovat. Turek zuří
včera
Koupaliště čelí ostré kritice. Zakázalo vstup návštěvníkům, kteří nemluví německy
včera
Bezodkladně zajistěte účast Pavla na summitu NATO, nařídil vládě Ústavní soud
včera
V extrémním počasí se peče sto milionů Evropanů. WHO varuje před vážnými dopady veder na zdraví
včera
Jak Trump zničil pověst Spojených států: Pozitivně už je vnímá jen minimum Evropanů
včera
Evropská spolupráce se rozpadla. Německo odstoupilo z vývoje bojového letounu šesté generace, státy řeší, co dál
včera
Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl
včera
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
včera
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
včera
Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého
včera
Pavel požádal ÚS o předběžné opatření, které mu umožní jet na summit NATO
včera
OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy
včera
Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy
včera
Bílý dům pod palbou kritiky: Mírové memorandum působí proíránsky, Teherán navíc řadu věcí popírá
včera
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
Českou republiku čeká v nejbližších dnech slunečné počasí doprovázené vlnou tropických veder.
Zdroj: Libor Novák