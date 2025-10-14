O víkendu bude v Česku panovat typické podzimní počasí. Denní maxima se budou pohybovat kolem 10 stupňů, na horách ale podle ČHMÚ.cz už bude snežit.
Předpověď na sobotu:
Většinou oblačno, místy déšť nebo přeháňky, četnější na horách a v polohách nad 1000 m srážky sněhové. Během dne ustávání srážek a postupně polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.
Předpověď na neděli:
Zpočátku většinou polojasno, ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Postupně od západu přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty zpočátku +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.
Související
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde
před 1 hodinou
Francií otřásá nejhorší politické krize za několik desetiletí. Macronovy vlády se hroutí, odstoupit ale odmítá
před 2 hodinami
Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů
před 3 hodinami
Počasí o víkendu: Do hor dorazí sněžení
včera
Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?
včera
Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný
včera
Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují
včera
Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost
včera
Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem
včera
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
včera
Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi
včera
Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI
včera
Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě
včera
Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém
včera
UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků
včera
Na Slovensku se srazily dva rychlíky
včera
Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně
včera
Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu
včera
Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová
včera
Hamás propustil prvních sedm rukojmích
Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.
Zdroj: Libor Novák