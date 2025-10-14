Počasí o víkendu: Do hor dorazí sněžení

Libor Novák

14. října 2025 7:00

Počasí
Počasí

O víkendu bude v Česku panovat typické podzimní počasí. Denní maxima se budou pohybovat kolem 10 stupňů, na horách ale podle ČHMÚ.cz už bude snežit.

Předpověď na sobotu:

Většinou oblačno, místy déšť nebo přeháňky, četnější na horách a v polohách nad 1000 m srážky sněhové. Během dne ustávání srážek a postupně polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.

Předpověď na neděli:

Zpočátku většinou polojasno, ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Postupně od západu přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty zpočátku +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

12. října 2025 7:00

Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí

Počasí sníh

před 25 minutami

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů

Posledních dvacet žijících rukojmích, držených v Pásmu Gazy, se v pondělí dočkalo propuštění a setkalo se se svými rodinami, což vyvolalo scény neskrývané radosti. Světoví lídři se mezitím sešli v Egyptě, aby prodiskutovali budoucnost Gazy a další etapy dohody o příměří, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Je to poprvé po více než dvou letech, kdy Hamás a jeho spojenci nedrží v Gaze žádné živé rukojmí. 

před 3 hodinami

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?

Po 737 dnech strávených v zajetí v Gaze se do Izraele vrací posledních 20 žijících rukojmích. Jde o muže ve věku 21 až 47 let a nyní se pozornost plně soustředí na jejich zotavení a rehabilitaci. Stav osvobozených je neznámý, ale izraelské ministerstvo zahraničí varovalo, že Alon Ohel (24) utrpěl vážná zranění, včetně ztráty zraku v jednom oku, když byl unesen z hudebního festivalu Nova.

včera

Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek oznámil, že se potýká s vážným zdravotním problémem. V podcastu Zlámaný topol na webu Info sdělil, že mu byla diagnostikována rakovina slinivky. Podle jeho slov je jeho stav „docela vážný“ a příští týden ho čeká zahájení chemoterapie.

včera

včera

Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13

Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.

včera

Paul Salem

Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem

Současné příměří v Pásmu Gazy zůstává mimořádně křehké. Pro EuroZprávy.cz to v rozhovoru naznačil expert na blízkovýchodní politiku z washingtonského think-tanku Middle East Paul Salem. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvažuje krátkodobě, Hamás se nehodlá odzbrojit a zahraniční politika Donalda Trumpa je nestabilní a chaotická. „Nevěřím, že by se brzy podařilo nasadit mezinárodní stabilizační síly. Izrael je podle mě spokojen s pokračováním konfliktu nízké intenzity v Gaze – nemusí činit žádné zásadní ústupky, a totéž platí i pro Hamás,“ varuje Salem.

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost vyslání řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Na dotaz novinářů v letounu Air Force One, zda Kyjevu tyto rakety poskytne, Trump v neděli odpověděl: „Uvidíme… Možná.“ Zároveň dodal, že by to byl „nový krok agrese“ ve válce Ukrajiny proti Rusku.

včera

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

včera

Volební štáb Motoristů

Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI

Reakce na kauzu rasistických, homofobních a k násilí vyzývajících příspěvků, kterými se podle tvrzení Deníku N v minulosti na sociálních sítích prezentoval čerstvě zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé), názorně demonstrují jedno z největších a bezprostředních nebezpečí široce dostupné generativní umělé inteligence (AI) pro fungování společnosti. Prakticky veškeré audiovizuální materiály bude možné zpochybnit a relativizovat argumentem, že jde o produkt AI nástrojů. 

včera

včera

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

včera

včera

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

včera

včera

včera

včera

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

