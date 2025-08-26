Počasí o víkendu: Letní teploty se vrátí, tropy ale už ne

O víkendu nás sice ještě čeká letní počasí, podle ČHMÚ.cz se ale tropů nedočkáme.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, na východě zpočátku ojediněle i bouřky. Během dne od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, na západě Čech kolem 11 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v Polabí a na jihovýchodě až 25 °C. Slabý, místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, při zmenšené oblačnosti až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C.
Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli.
