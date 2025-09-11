Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů

Libor Novák

11. září 2025 7:00

O víkendu nás čeká deštivé počasí. Podle ČHMÚ.cz zaprší zejména v neděli, kdy se také citelně ochladí.

Předpověď na sobotu:

Zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Místy přeháňky nebo déšť, večer od jihozápadu srážky četnější a lokálně i vydatnější. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti, hlavně na západě a severozápadě Čech až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na jihovýchodě až 25 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se později večer v Čechách bude měnit na západní.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přeháňky. Během dne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Zdroj: Libor Novák

