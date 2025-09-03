Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží

Libor Novák

3. září 2025 4:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Počasí o nadcházejícím víkendu tropické nebude, letní teploty se ale ještě udrží. Podle ČHMÚ.cz se denní maxima budou pohybovat kolem 25 stupňů.

Předpověď na sobotu:

Polojasno až oblačno a hlavně na severovýchodě místy přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Počasí Léto

