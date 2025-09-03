Počasí o nadcházejícím víkendu tropické nebude, letní teploty se ale ještě udrží. Podle ČHMÚ.cz se denní maxima budou pohybovat kolem 25 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Polojasno až oblačno a hlavně na severovýchodě místy přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.
Související
Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
před 1 hodinou
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
před 5 hodinami
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
včera
Německo kritizuje von der Leyenovou za plán na vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu
včera
Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě
včera
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
včera
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
včera
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
včera
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
včera
Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády
včera
Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát
včera
EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN
včera
Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon
včera
Čína pro obsazení Tchaj-wanu nemusí vystřelit jedinou kulku. Podle expertů má i jinou možnost
včera
"Jeho lež mě tak rozčílila, že jsem se neovládl." Muž promluvil o útoku na Babiše
včera
Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?
včera
Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste
včera
Kim Čong-un míří do Pekingu. S Putinem a Ťin-pchingem bude demonstrovat jednotu proti Západu
včera
Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat
včera
Kam se v USA poděla demokratická strana?
Politické klima ve Spojených státech se na podzim zahušťuje. Prezident Donald Trump si upevňuje svou moc, často na hraně ústavnosti, zatímco opoziční demokraté hledají účinnou strategii, jak se mu postavit. Vládní administrativa se prezentuje v nekompromisním tónu, což se projevuje v řadě opatření, od hrozby vyslání Národní gardy do demokraty řízených měst, přes zrychlování deportací až po propouštění vědců z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.
Zdroj: Libor Novák