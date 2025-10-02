Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď

Po víkendu bude následovat první ryze říjnový týden, jenž by měl ve srovnání s aktuálním týdnem přinést teplejší počasí. Teploty vyšplhají až na 19 stupňů, ukazuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V příštím týdnu má do prostoru do střední Evropy od jihozápadu zasahovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Od středy bude ovlivňovat počasí v Česku studená fronta, která přijde od severozápadu.
Teploty se očekávají vyšší než během probíhajícího týdne. Podle předpovědi se bude postupně oteplovat, denní maxima mají téměř atakovat dvacítku. Ani v noci by hodnoty neměly klesat pod nulu, zejména při zmenšené oblačnosti spadnou teploty na čtyři stupně nad nulou.
Předpověď na pondělí:
Většinou oblačno, zejména na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. Slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ojediněle, přechodně místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C.
Zdroj: Jakub Jurek