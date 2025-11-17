Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové

17. listopadu 2025 12:10

Doprava v zimě, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Zima začíná v Česku vystrkovat růžky, což potvrzuje i nejnovější výstraha meteorologů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před náledím, které se může vytvořit na téměř celém území republiky. 

"Za studenou frontou k nám pronikne studený vzduch od severu. Při poklesu teplot pod 0 °C a zeslabení větru se bude hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky," uvedl ústav ve výstraze zveřejněné na sociálních sítích.

Podle přiložené mapy hrozí náledí na naprosté většině území republiky od pondělních 20:00 do úterního rána. Jedinou výjimkou jsou některé oblasti Jihomoravského kraje, na které se varování nevztahuje.

"Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," upozornili meteorologové.

Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty

Donald Trump

Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby dále nebránili zveřejnění tzv. Epstein Files. Podle Trumpa totiž není co skrývat. Šéf Bílého domu si zároveň přeje, aby se opět začalo řešit to, co je pro Spojené státy americké opravdu důležité. 

Donald Tusk

Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať

Železniční trať v Polsku poškodila sabotáž, uvedl polský premiér Donald Tusk v pondělí na sociální síti. Dosud neznámí pachatelé měli použít výbušniny. Polské úřady zatím nechtějí spekulovat o tom, zda jsou za čin zodpovědní Rusové. 

František Straka

Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.

Metoděj Jílek

Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.

Ilustrační foto

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je zásadní pro zvládnutí klimatické krize, avšak i pouhá diskuse o tomto tématu je vysoce kontroverzní. Fosiliií paliva jsou v centru klimatické krize, jelikož jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, který ohřívá planetu. Dosud se teplota zvýšila o 1,5 °C nad předindustriální úroveň a v budoucnu by mohla přesáhnout 2,5 °C, což by vedlo k rozsáhlým a nezvratným škodám.

Islámský stát (ISIS)

Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA

Syrský obrat k USA a snaha o mír s Izraelem mohou na první pohled působit jako začátek stabilizace po pádu Asadova režimu. Ve skutečnosti ale otevírají nové mocenské vakuum. Írán formálně ustupuje, jeho sítě v Sýrii však zcela nezmizely a mírová jednání probíhají z hluboce nerovné pozice. Do toho přetrvává hrozba Islámského státu, který z chaosu doslova žije. Bez důsledné kontroly táborů, repatriace zahraničních bojovníků a ochrany menšin hrozí, že koalice dosáhne jen dočasných vítězství a ISIS se vrátí silnější a méně předvídatelný.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Křídové protesty v Bratislavě před oslavami 17. listopadu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev

Přestože Slovensko letos nedrží svátek 17. listopadu, probíhají v zemi okolo výročí „sametové revoluce“ intenzivní protesty. Kritici premiéra Roberta Fica vyjadřují svůj nesouhlas netradičním způsobem, křídou píší protivládní hesla na chodníky. Tyto „Křídové protesty“ odstartovaly události z minulého týdne v Popradu, které upozornily na napětí mezi mladou generací a současnou vládou.

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem

Volodymyr Zelenskyj oznámil plán na „očistu“ ukrajinského energetického sektoru. Tento krok přichází poté, co protikorupční vyšetřovatelé odhalili údajný systém úplatků v hodnotě 100 milionů dolarů, což je největší skandál za celou dobu jeho prezidentství. Ukrajinský prezident o víkendu vyhlásil kompletní přehodnocení klíčových státních energetických společností, včetně úplné výměny vedení státního provozovatele jaderných elektráren Energoatom, který je údajně centrem trestné činnosti.

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky

Čína vyslala pobřežní stráž k ostrovům Senkaku uprostřed sporu s Japonskem. Aktivita v oblasti ostrovů spravovaných Japonskem, které si nárokuje i Čína, přichází poté, co japonská premiérka Sanae Takaichiová prohlásila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat na invazi na Tchaj-wan. Peking zvyšuje napětí poté, co japonská premiérka pronesla poznámky k Tchaj-wanu, vysláním čínské pobřežní stráže do vod ostrovů Senkaku a vojenských dronů přes vzdálená japonská území.

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Teroristé Hamásu

Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu

Hluboko pod troskami Rafáhu v jižní Gaze válka stále neskončila. Desítky bojovníků Hamásu, rozdělených do nezávislých buněk, zůstávají uvězněny v tunelech za izraelskými liniemi. Zprostředkovatelé v tuto chvíli horečně hledají řešení, které by nezpůsobilo kolaps měsíc starého příměří. Otázka, jak naložit se zhruba dvěma sty ozbrojenců Hamásu na Izraelem okupovaném území Gazy, není jen taktickým problémem pro izraelskou armádu. Jedná se o citlivou diplomatickou záležitost, pro kterou neexistuje jasné východisko. 

Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura

Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.

Zdroj: Libor Novák

