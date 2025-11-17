Zima začíná v Česku vystrkovat růžky, což potvrzuje i nejnovější výstraha meteorologů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před náledím, které se může vytvořit na téměř celém území republiky.
"Za studenou frontou k nám pronikne studený vzduch od severu. Při poklesu teplot pod 0 °C a zeslabení větru se bude hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky," uvedl ústav ve výstraze zveřejněné na sociálních sítích.
Podle přiložené mapy hrozí náledí na naprosté většině území republiky od pondělních 20:00 do úterního rána. Jedinou výjimkou jsou některé oblasti Jihomoravského kraje, na které se varování nevztahuje.
"Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," upozornili meteorologové.
Související
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
před 37 minutami
Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil
před 1 hodinou
Pavel neslevuje z požadavků. ANO může požádat o jiného kandidáta na premiéra
před 1 hodinou
Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem
před 2 hodinami
Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať
před 3 hodinami
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
před 5 hodinami
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
včera
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
včera
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
včera
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
včera
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
včera
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
včera
OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev
včera
Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem
včera
Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti
včera
Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky
včera
Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře
včera
Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá
včera
Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu
včera
Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura
Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.
Zdroj: Libor Novák