Počasí: Předpověď na víkend ukazuje, kde mohou teploty překročit čtyřicítku už v sobotu

Českou republiku čeká víkend s nádechem absolutního extrému. O nadcházející vlně veder toho bylo napsáno již mnoho, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) však nyní vydal upřesňující předpověď a oficiální výstrahy, které situaci shrnují. Podle dostupných dat je zřejmé, že nás čekají dny, které mohou přepsat meteorologické mapy a historické tabulky.
Sobota přinese jasnou a slunečnou oblohu, přičemž rtuť teploměru bude na většině území šplhat k hranici 38 °C. Meteorologické modely Aladin, Arpége a ECMWF se však shodují, že v některých oblastech bude ještě tepleji. Týká se to zejména dolního Polabí a Poohří, kde podle těchto předpovědí není vůbec nereálné, že teploty dosáhnou magických 40 °C již během prvního víkendového dne.
V neděli bude příliv horkého vzduchu vrcholit a slunečné počasí doprovodí ještě extrémnější teploty. Z aktuálního pohledu meteorologů se dosažení nebo dokonce překročení hranice 40 °C jeví jako poměrně pravděpodobné. V reálném ohrožení se tak ocitne dosavadní absolutní teplotní rekord České republiky, který má hodnotu 40,4 °C.
Ačkoliv regionální model Aladin zatím nedělní situaci ve svém detailním výpočtu nemá, hodnoty kolem čtyřicítek se stabilně objevují u jeho globálního základu Arpége. Stejný scénář modelují také německý model ICON-EU i evropský ECMWF. Karty jsou v tomto ohledu vyloženy jasně, k čemuž přispívá kombinace mimořádně horké vzduchové hmoty a velmi dlouhých letních dnů.
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Zdroj: Libor Novák