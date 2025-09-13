Počasí přinese do Česka o víkendu ochlazení a vydatné deště

Letní teploty budou o víkendu postupně ustupovat. V neděli navíc podle ČHMÚ.cz dorazí místy i vydatné deště.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, místy přechodně zmenšená oblačnost a ráno na severozápadě a západě lokální mlhy. Místy, zejména ve východní polovině území, přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Večer srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C, na jihovýchodě až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. Slabý proměnlivý, místy přechodně vítr mírný jihovýchodní 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno s deštěm, ve východní polovině území lokálně vydatnějším a ojediněle bouřky. Během dne od západu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na západě Čech až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Poslanecká sněmovna ve středu schválila valorizaci příspěvku na péči v I. a II. stupni závislosti. Díky navýšení získají vyšší podporu děti i dospělí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Příspěvek tak bude lépe odpovídat aktuálním potřebám a zachová si svou reálnou hodnotu.
