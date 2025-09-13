Počasí přinese do Česka o víkendu ochlazení a vydatné deště

Libor Novák

13. září 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Letní teploty budou o víkendu postupně ustupovat. V neděli navíc podle ČHMÚ.cz dorazí místy i vydatné deště.

Předpověď na sobotu:

Zataženo až oblačno, místy přechodně zmenšená oblačnost a ráno na severozápadě a západě lokální mlhy. Místy, zejména ve východní polovině území, přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Večer srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C, na jihovýchodě až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. Slabý proměnlivý, místy přechodně vítr mírný jihovýchodní 2 až 6 m/s.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno s deštěm, ve východní polovině území lokálně vydatnějším a ojediněle bouřky. Během dne od západu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na západě Čech až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

včera

Předpověď počasí na příští týden. Teplotně bude stabilní

Počasí Déšť

před 47 minutami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

včera

včera

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

včera

včera

Charlie Kirk

Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti

Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.

včera

včera

včera

François Bayrou

Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí

Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí. 

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje

Administrativa Bílého domu se pokouší oživit jednání mezi Izraelem a Hamásem. Prezident Donald Trump i jeho nejbližší spolupracovníci se však obávají, že nedávný izraelský útok na vedení Hamásu v Kataru jednání narušil, možná už navždy. Frustrace americké administrativy z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se po úterním útoku ještě prohloubila. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci se dokonce ptají, zda se Netanjahu nepokouší jednání sabotovat.

včera

Jair Bolsonaro

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.

včera

Prezident Trump

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

včera

11. září 2025 21:58

11. září 2025 21:12

11. září 2025 20:25

Pomáhá lidem odkázaným na pomoc druhých. Příspěvek na péči se zvýší, rozhodli poslanci

Poslanecká sněmovna ve středu schválila valorizaci příspěvku na péči v I. a II. stupni závislosti. Díky navýšení získají vyšší podporu děti i dospělí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Příspěvek tak bude lépe odpovídat aktuálním potřebám a zachová si svou reálnou hodnotu. 

Zdroj: Jan Hrabě

