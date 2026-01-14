Nebezpečí, které v posledních dnech představuje ledovka, nepomine ani během následujících hodin. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu vydal novou výstrahu, která upravuje časovou a územní platnost varování před zmíněným jevem.
Výstraha v novém znění vstoupí v platnost dnes odpoledne, konkrétně v 15 hodin, a potrvá do čtvrteční 13. hodiny. "Během středečního odpoledne očekáváme od severozápadu přibývání deště, který bude zejména ve východní polovině území místy mrznoucí s tvorbou slabé ledovky," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Riziko tvorby ledovky s jednou výjimkou pomine během čtvrtečního rána, kdy srážky zeslábnou. "Nicméně v části Olomouckého a na východě Pardubického kraje mohou mrznoucí srážky přetrvat až do čtvrtečního odpoledne," zmínil ústav.
Meteorologové dále upozornili, že na ostatním území je výskyt ledovky málo pravděpodobný, ale nikoliv zcela vyloučený. Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost.
Související
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
Výhled meteorologů až do února. Počasí se má vrátit k zimnímu normálu
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
před 57 minutami
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
před 1 hodinou
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
před 2 hodinami
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
před 3 hodinami
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
před 3 hodinami
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
před 4 hodinami
Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu
před 4 hodinami
2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou
před 6 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
včera
Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku
včera
Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením
včera
Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky
včera
Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl
včera
"Protestujte, pomoc je na cestě." Trump poslal zajímavý vzkaz do Íránu
včera
Výhled meteorologů až do února. Počasí se má vrátit k zimnímu normálu
včera
Žádný internet, žádné hovory. Íránská vláda vypilovala okamžitý informační blackout celého státu k dokonalosti
včera
Hlasování o důvěře: Česko se zaměří na protidronovou obranu. Euro nepřijmeme, prohlásila vláda
včera
Trump sliboval ochranu íránských demonstrantů. Ani my nevíme, co teď udělá, přiznává Bílý dům
včera
Jihokorejská prokuratura požaduje pro bývalého prezidenta Sok-jola trest smrti
včera
Íránci mluví o novodobém pádu Berlínské zdi. Mrtvých mohou být až 2000
V Íránu dochází k událostem, které mnozí pozorovatelé i samotní Íránci označují za „moment pádu Berlínské zdi“. Podle nejnovějších zpráv, které se i přes přísnou cenzuru a rozsáhlý výpadek internetu dostávají do světa, čelí země bezprecedentnímu krveprolití. Korespondent BBC Persian Jiyar Gol a zdroje agentury Reuters naznačují, že počet obětí tvrdého zásahu bezpečnostních složek proti demonstrantům může dosahovat až dvou tisíc.
Zdroj: Libor Novák