Počasí příští víkend: Do Česka by se mohly vrátit tropy

Tropické teploty by se do Česka mohly vrátit už v pátek, kdy podle předpovědi bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty se sice stále budou pohybovat kolem 14 až 10 °C, podobně jako celý týden, denní maxima ale vyrostou na 26 až 30 °C.

O víkendu se pak oteplí o něco více, a to zejména v noci. Nejnižší noční teploty by se v sobotu a v neděli měly pohybovat mezi 17 až 12 °C. Tropická noc to sice nebude, ale i přesto budou noci teplejší.

Během dne pak bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ale ojediněle mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty by se o víkendu měly pohybovat mezi 26 až 31 °C.