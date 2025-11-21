Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. listopadu 2025 7:00

Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto
Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Meteorologická zima sice začne až prvního prosincového dne, ale v Česku se řádně ochladilo už v těchto dnech. Výraznější oteplení se navíc do konce probíhajícího týdne neočekává, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové ve čtvrtek upozornili, že příliv studeného vzduchu do Česka bude pokračovat i v dalších dnech. "Oteplovat se nebude ani na začátku příštího týdne," varovali v příspěvku na sociální síti X. 

Podle předpovědi vydrží i dnes a zítra hodně oblačnosti. Výjimečně dojde na sněhové přeháňky, na horách budou častější. "V noci bude mrznout a ani přes den se teploty nedostanou příliš vysoko nad nulu. Navíc může na východě území foukat mírný až čerstvý vítr, který bude snižovat pocitovou teplotu o 3 až 5 °C," dodali meteorologové. 

Předpověď na pátek:

Zataženo až oblačno, v severozápadní polovině Čech až polojasno. V oblasti Beskyd místy sněžení, bude večer ustávat. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Slabý, postupně většinou mírný severní vítr 2 až 6 m/s, na východě Moravy a Slezska vítr čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na sobotu:

Zpočátku oblačno až zataženo, v severozápadní polovině Čech i polojasno. Během dne zejména v Čechách ubývání oblačnosti na skoro jasno až polojasno. Na krajním východě místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, na západě a severozápadě Čech až -9 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.

Předpověď na neděli:

Jasno až polojasno, zejména na východě Moravy a ve Slezsku oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Na jihovýchodě a východě místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na jihovýchodní až jižní a večer bude místy zesilovat i v Čechách.

Počasí Zima ČHMÚ

