Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové

Meteorologická zima sice začne až prvního prosincového dne, ale v Česku se řádně ochladilo už v těchto dnech. Výraznější oteplení se navíc do konce probíhajícího týdne neočekává, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové ve čtvrtek upozornili, že příliv studeného vzduchu do Česka bude pokračovat i v dalších dnech. "Oteplovat se nebude ani na začátku příštího týdne," varovali v příspěvku na sociální síti X.
Podle předpovědi vydrží i dnes a zítra hodně oblačnosti. Výjimečně dojde na sněhové přeháňky, na horách budou častější. "V noci bude mrznout a ani přes den se teploty nedostanou příliš vysoko nad nulu. Navíc může na východě území foukat mírný až čerstvý vítr, který bude snižovat pocitovou teplotu o 3 až 5 °C," dodali meteorologové.
Předpověď na pátek:
Zataženo až oblačno, v severozápadní polovině Čech až polojasno. V oblasti Beskyd místy sněžení, bude večer ustávat. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Slabý, postupně většinou mírný severní vítr 2 až 6 m/s, na východě Moravy a Slezska vítr čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na sobotu:
Zpočátku oblačno až zataženo, v severozápadní polovině Čech i polojasno. Během dne zejména v Čechách ubývání oblačnosti na skoro jasno až polojasno. Na krajním východě místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, na západě a severozápadě Čech až -9 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Jasno až polojasno, zejména na východě Moravy a ve Slezsku oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Na jihovýchodě a východě místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na jihovýchodní až jižní a večer bude místy zesilovat i v Čechách.
Související
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?
před 1 hodinou
Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové
včera
Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného
včera
V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk
včera
Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu
včera
Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček
včera
Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar
včera
Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše
včera
Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO
včera
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
včera
Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu
včera
Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc
včera
Rada bezpečnosti konečně udělala něco správně. Přesto OSN zůstává zoufale nefunkční
včera
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
včera
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
včera
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
včera
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
včera
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
Pohřeb bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho se koná ve Washingtonu, kde se ve čtvrtek sejdou bývalí prezidenti a politici obou hlavních stran, aby uctili památku této klíčové postavy republikánské politiky. Podle zdroje obeznámeného s detaily však prezident Donald Trump ani viceprezident JD Vance neobdrželi pozvánku.
Zdroj: Libor Novák