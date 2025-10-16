Počasí se ještě oteplí, vyplývá z předpovědi na dny po víkendu

Česko se ještě může těšit na alespoň nepatrně teplejší podzimní počasí. V příštím týdnu vyšplhají teploty až na 17 stupňů, protože k nám bude proudit teplejší vzduch. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po přechodu studené fronty během víkendu, kdy maxima dosáhnou nanejvýše 12 stupňů, má po zadní straně tlakové výše začít do Česka proudit teplejší vzduch od jihu. To se samozřejmě projeví na teplotách. Ještě v pondělí vystoupají jen na 13 °C, v dalším průběhu týdne ale mohou být až o čtyři stupně vyšší.
Předpověď na pondělí:
Oblačno až polojasno, místy nízká oblačnost, ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 5 m/s, na Českomoravské vrchovině a severních horách čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, přechodně polojasno. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, postupně 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, na Moravě místy kolem 8 °C, postupně 12 až 17 °C.
