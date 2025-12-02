Počasí se o příštím víkendu oteplí

Příští víkend se počasí oteplí. Podle ČHMÚ.cz se budou v týdnu denní maxima pohybovat do zhruba šesti stupňů, v sobotu a v neděli ale vyrostou až na osm.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Místy déšť nebo přeháňky, nad 1100 m i srážky smíšené nebo sněhové. Během dne v Čechách ubývání srážek a ojediněle až polojasno. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na západě Čech až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, zejména na Moravě místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno, místy mlhy. Místy déšť nebo přeháňky, na horách i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, při malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C.
Portugalským fanouškům spadl obrovský kámen ze srdce. Mezinárodní fotbalová federace FIFA totiž rozhodla, že jejich miláček a portugalská legenda Cristiano Ronaldo o úvod fotbalového mistrovství světa, které se bude příští rok konat v USA, Kanadě a Mexiku, nepřijde.
Zdroj: David Holub