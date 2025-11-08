Počasí se o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou

Počasí se o víkendu citelně ochladí. Denní maxima mohou podle ČHMÚ.cz klesnout až na pouhých 5 stupňů.

Předpověď na sobotu:

Přes den jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy, odpoledne zejména v západní polovině území, zataženo nízkou oblačností nebo mlhy. Během dne od jihovýchodu přibývání další oblačnosti a místy déšť.

Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, v západní polovině Čech kolem 7 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na Českomoravské vrchovině a na severu Čech zpočátku mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nad 1000 m i srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku až 11 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s.

