Počasí se o víkendu citelně ochladí. Denní maxima mohou podle ČHMÚ.cz klesnout až na pouhých 5 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Přes den jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy, odpoledne zejména v západní polovině území, zataženo nízkou oblačností nebo mlhy. Během dne od jihovýchodu přibývání další oblačnosti a místy déšť.
Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, v západní polovině Čech kolem 7 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na Českomoravské vrchovině a na severu Čech zpočátku mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nad 1000 m i srážky smíšené. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku až 11 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s.
Související
Počasí bude pokračovat v trendu i po víkendu, naznačili meteorologové
Polární záře nad Českem. Meteorologové řekli, kde budou dobré podmínky
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 1 hodinou
Počasí se o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
včera
Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů
včera
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
včera
Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem
včera
Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů
včera
Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje
včera
Hluboko v horách se Británie připravuje na ruský útok
včera
Záchrana Amazonie, nebo těžba ropy? COP30 odhalí skutečné touhy Brazílie
včera
Německý generál varuje NATO: Musíme se připravit na možný ruský útok
včera
Konec opakovaných víz. EU zpřísnila Rusům podmínky pro vstup do Evropy
včera
Chodorkovskij: Putinova studená válka s Evropou potrvá nejméně 10 let
včera
Prezident Pavel udělil milost ženám odsouzeným za drogové trestné činy
včera
Okamura nechal po zvolení sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku. Teď tam visí tři
včera
Katar si objednal informace o dítěti zaměstnankyně ICC, která obvinila prokurátora ze zneužívání
včera
Čína masivně zbrojí. Satelitní snímky odhalily obrovský nárůst výroby raket
včera
Počasí bude pokračovat v trendu i po víkendu, naznačili meteorologové
6. listopadu 2025 21:58
Fialova vláda končí s dobrými výsledky, míní prezident Pavel
6. listopadu 2025 20:42
Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl
V nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži Lize mistrů byl v úterý dalším soupeřem pražské Slavie jeden z věhlasných soupeřů, konkrétně londýnský Arsenal. S aktuálním lídrem anglické Premier League sice sympaticky první půlhodinu držela krok, nakonec ale ve 32. minutě inkasovala z penalty, kterou proměnil aktivní Saka. Hřebíčkem do rakve slávistických nadějí na nějaký senzačnější výsledek byl vstup do druhé půle, kdy celkem záhy dostala druhou branku. V 68. minutě pak třetí brankou i díky chybě gólmana Markoviče Arsenal potvrdil, kde se oproti Slavii nachází. Pražanům neumožnili sudí ani kopat penaltu, aby z ní tak mohli alespoň snížit.
Zdroj: David Holub