O víkendu do Česka dorazí záchvěv oteplení. Denní maxima vystoupají až téměř ke dvaceti stupňům, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, zejména v Čechách přechodně místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Většinou polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý vítr nebo z východních směrů do 4 m/s.
Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.
Zdroj: Libor Novák