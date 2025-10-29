Počasí se o víkendu oteplí

Libor Novák

29. října 2025 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Počasí o víkendu překvapí oteplením. Podle ČHMÚ.cz denní maxima vyrostou až na 17 stupňů.

Předpověď na sobotu:

Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 11 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přeháňky. Výjimečně i možnost bouřky. Ráno, zejména ve východní polovině území, místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Alexandr Lukašenko

Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ostře kritizoval rozhodnutí Litvy uzavřít hranice mezi oběma státy. Tento krok, který přišel po vlně narušení litevského vzdušného prostoru balóny, označil za "absurdní" a "šílený hazard". Lukašenko, jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen, že jde o malichernost.

hurikán Melissa

Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.

Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války.

Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.

hurikán Melissa

Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h

Hurikán Melissa se po víkendové extrémně rychlé intenzifikaci nadále zesiluje a stal se nejsilnější bouří na planetě v tomto roce. Jde o vzácný hurikán kategorie 5 s trvalou rychlostí větru 175 mil za hodinu (přes 280 km/h) a ještě silnějšími poryvy, píše CNN. Melissa už si vyžádala tři oběti na Haiti a jednu v Dominikánské republice a nyní se stáčí směrem k Jamajce.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Může být Trump prezidentem potřetí?

Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal“. Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028“, čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.

Joe Biden

Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku

Bývalý americký prezident Joe Biden vyzval Američany k zachování optimismu a k tomu, aby se nenechali odradit. Vyzval je, aby neustupovali před tím, co označil za útoky na svobodu slova a testování limitů výkonné moci ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Biden se tak vyjádřil během svého prvního veřejného vystoupení poté, co dokončil cyklus radioterapie kvůli agresivní formě rakoviny prostaty.

Palestina, pásmo Gazy

Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír

Jordánský král Abdalláh II. sdělil pro BBC, že by státy odmítly vyslání vojsk za účelem „vynucení“ míru v Gaze podle plánu příměří prezidenta Trumpa. Král v exkluzivním rozhovoru pro BBC Panorama řekl, že „nikdo se toho nebude chtít dotknout“, pokud by mandátem bezpečnostních sil v Gaze bylo vynucování míru.

Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.

