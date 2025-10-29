Počasí se o víkendu oteplí

Počasí o víkendu překvapí oteplením. Podle ČHMÚ.cz denní maxima vyrostou až na 17 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 11 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přeháňky. Výjimečně i možnost bouřky. Ráno, zejména ve východní polovině území, místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.
Zdroj: Libor Novák