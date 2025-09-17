Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. září 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Radek Sycha / INCORP images

Do Česka v následujících dnech dorazí babí léto a na chvíli přetrvá i v příštím týdnu. Následně ale přijde ochlazení, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle meteorologů má na počátku příštího týdne do Česka stále proudit teplý vzduch. Nejvíce se to projeví na východě území republiky, kde v pondělí bude až 27 stupňů. Následně se ochladí, protože ze ze západní do střední Evropy bude zvolna postupovat zvlněná studená fronta.

Maxima v dalším průběhu první poloviny spadnou pod dvacítku. Od západu má přibývat oblačnosti, místy hrozí déšť nebo přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. 

Vyhlídka počasí od pondělí do středy:

Zpočátku jasno až polojasno, v noci a ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Od západu přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, postupně 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v pondělí 19 až 24 °C, na východě až 27 °C, postupně 15 až 20 °C.

Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty

