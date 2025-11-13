Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Jan Hrabě

13. listopadu 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

Již o víkendu začne přes Česko přecházet studená fronta. Jejím vlivem k nám od pondělí bude proudit chladný vzduch od severu, což se projeví na teplotách. Na dvouciferné hodnoty denních maxim mohou lidé v příštím týdnu zapomenout.

Už v pondělí vystoupají nejvyšší odpolední teploty jen na 8 °C, přesto budou stále vyšší než v následujících dnech. Od úterý totiž maxima poklesnou na 6 °C, místy ale mohou jen sotva překročit nulu. Není také vyloučeno, že případné srážky budou už od středních poloh sněhové. 

Předpověď na pondělí:

Zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Během dne od severozápadu pozvolné ubývání srážek i oblačnosti. Nad 1000 m, postupně nad 500 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na jihu kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno. Ojediněle přeháňky, od středních poloh sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

před 1 hodinou

včera

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.

včera

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.

včera

včera

včera

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.

včera

Tomio Okamura (SPD) ve sněmovní lavici vedle bratra Hayata (KDU-ČSL).

Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.

včera

včera

včera

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

včera

včera

Pavel Nedvěd

Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

včera

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

