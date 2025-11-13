Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit.
Již o víkendu začne přes Česko přecházet studená fronta. Jejím vlivem k nám od pondělí bude proudit chladný vzduch od severu, což se projeví na teplotách. Na dvouciferné hodnoty denních maxim mohou lidé v příštím týdnu zapomenout.
Už v pondělí vystoupají nejvyšší odpolední teploty jen na 8 °C, přesto budou stále vyšší než v následujících dnech. Od úterý totiž maxima poklesnou na 6 °C, místy ale mohou jen sotva překročit nulu. Není také vyloučeno, že případné srážky budou už od středních poloh sněhové.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Během dne od severozápadu pozvolné ubývání srážek i oblačnosti. Nad 1000 m, postupně nad 500 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na jihu kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Zpočátku většinou polojasno, postupně převážně oblačno. Ojediněle přeháňky, od středních poloh sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.
Zdroj: Lucie Podzimková