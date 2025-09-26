Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Počasí v Česku začne již o víkendu ovlivňovat okraj tlakové výše se středem nad Skandinávií a později nad Pobaltím. Kolem tohoto útvaru bude na naše území proudit studený vzduch od severovýchodu. Zatímco v sobotu a neděli mají maxima atakovat dvacítku, následně teploty nepatrně klesnou.
Nejvyšší teploty během příštího pracovního týdne se budou pohybovat mezi 9 až 17 stupni. Podle předpovědi se většinou očekává polojasno, přeháňky se vyskytnou jen ojediněle v druhé polovině týdne.
Předpověď na pondělí:
Většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku během dne místy mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na úterý:
Převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku přes den místy mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od středy do pátku:
Převážně polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C a četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, v závěru až 16 °C.
Nad více letišti v Dánsku byla potvrzena aktivita dronů. Po týdnu se jedná už o druhé narušení, které přerušilo provoz. Naposledy bylo na několik hodin kvůli dronům uzavřeno kodaňské letiště. Premiérka Mette Frederiksenová označila incident za „doposud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu".
Zdroj: Libor Novák