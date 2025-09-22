Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů

Příští víkend si ještě užijeme relativně teplého počasí. Podle ČHMÚ.cz by se teploty mohly pohybovat nejvýše z celého tohoto týdne.
Příští víkend bude polojasno až jasno, na začátku a konci víkendu nás ale podle meteorologů čeká oblačné počasí a ojediněle se mohou objevit i přeháňky.
Ráno a dopoledne pak meteorologové očekávají i ojedinělé mlhy, což značí příchod podzimu.
Nejnižší noční teploty začnou postupně klesat k nule. Budou se pohybovat mezi 10 až 5 °C, v údolích až klesnou až na 3 °C. Nejvyšší denní teploty pak vyrostou na zřejmě nejvyšší hodnotu z celého týdne, a to na 14 až 19 °C.
