Počasí se první zářijový týden ochladí, místy i zaprší

Návrat do školních lavic s sebou přinese i postupné ochlazování a déšť. Teploty se z tropických třicítek, které nás čekají v závěru tohoto týdne, ochladí až na 21 stupňů.
Česko čeká v pondělí proměnlivá oblačnost i příchod srážek. Obloha bude zpočátku polojasná až oblačná, během dne se však přechodně objevuje i zataženo. Od západních Čech se na většině území postupně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, přičemž k ubývání srážkového pásma dojde až během pozdních večerních hodin.
Teplotní podmínky v průběhu prvního pracovního dne ukážou rozdíly mezi západem a východem republiky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia. Přes den se pak nejvyšší denní teploty dostanou na 22 až 27 stupňů, přičemž na Moravě a ve Slezsku vystoupí až k hranici 29 stupňů Celsia. Očekávaný úhrn srážek se bude běžně pohybovat do 5 milimetrů, při přechodu bouřek však může ojediněle spadnout kolem 20 milimetrů vody.
Následující dny od úterý do čtvrtka přinesou postupný pokles nočních teplot a úbytek srážek. Východní a jihovýchodní polovina území se zpočátku musí připravit na občasný déšť nebo přeháňky, které však budou postupně ustávat a objeví se již jen ojediněle. Obloha zůstane převážně oblačná až polojasná.
V průběhu tohoto období se denní maxima udrží v rozmezí 21 až 26 stupňů Celsia. Výraznější změnu zaznamenají noční a ranní minima, která z původních 18 až 13 stupňů v dalších dnech poklesnou na 14 až 9 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák