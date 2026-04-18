Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky

Víkendové počasí přinese v sobotu zpočátku příjemné teploty, které se během dne vyšplhají na 16 až 21 °C. V neděli se mírně ochladí a mohou dorazit i bouřky.
Na Moravě a ve Slezsku se v sobotu očekává převážně jasná obloha, zatímco v západní polovině Čech bude přibývat oblačnosti až na zataženo. Právě v Čechách se odpoledne a večer mohou místy objevit přeháňky nebo déšť, přičemž v oblasti Krušných hor nelze vyloučit ani bouřky. Vítr zůstane slabý a proměnlivý s rychlostí do 4 m/s.
Rozptylové podmínky budou během soboty většinou dobré, pouze ráno a večer mohou být přechodně mírně nepříznivé. Na horách v tisíci metrech se teploty budou pohybovat kolem 13 °C. Tlak vzduchu by měl během dne slabě až mírně klesat.
V neděli se charakter počasí změní a na většině území bude oblačno až zataženo. Od západu se postupně rozšíří déšť nebo přeháňky, které mohou být ojediněle doprovázeny i bouřkami. Srážkové úhrny se budou nejčastěji pohybovat mezi 1 až 10 mm, ale v bouřkách nebo na severozápadě země mohou dosáhnout až kolem 20 mm. Večer by mělo srážek i mraků ubývat, zejména v Čechách.
Teploty v neděli zaznamenají mírný pokles, kdy se denní maxima udrží v rozmezí 12 až 17 °C. Pouze na jihovýchodě území může být tepleji s teplotami až do 19 °C. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 5 °C. Vítr bude během dne vát mírně z jihozápadu rychlostí 3 až 7 m/s a později se bude měnit na severozápadní.
Zemřel známý herec Jan Potměšil
Českou hereckou obec zasáhla před víkendem velmi smutná zpráva. Ve věku 60 let zemřel herec Jan Potměšil, který byl od svých 23 let na invalidním vozíku.
