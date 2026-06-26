Počasí trápí i hasiče. Požáry hrozí v dalších oblastech, platí nové varování

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. června 2026 13:21

Požár v přírodě, ilustrační fotografie.
Požár v přírodě, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Meteorologové v pátek upřesnili dřívější varování před požáry. Výstraha se rozšiřuje na sobotu a neděli na většinu území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a na neděli i o většinu Olomouckého kraje. Varování před vysokými až extrémními teplotami zůstává beze změny, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Meteorologové připomněli, že v přílivu velmi teplého vzduchu budou páteční odpolední teploty překračovat 34 °C na většině území Čech i Moravy. Sobotní maxima dosáhnou v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy až 37 °C. Vlna veder vyvrcholí v neděli, kdy se očekávají maximální teploty mezi 35 až 40 °C, zejména v dolním Polabí a Poohří. 

Podle meteorologů zároveň není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i vyšší teploty. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.

"V důsledku teplého a suchého počasí bude platit výstraha před nebezpečím požárů na většině území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a v neděli i na většině území Olomouckého kraje. V Jihomoravském kraji výstraha platí až do odvolání," upozornil hydrometeorologický ústav. 

Vlnu veder ukončí pondělní studená fronta, před kterou ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 °C, zejména na východě i 34 °C.

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Zdroj: Libor Novák

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