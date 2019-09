Vichřice Mortimer řádí v Česku. Padají stromy, nejezdí vlaky, výstraha platí celý den

Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Platná je pro celé území republiky do dnešních 20:00. Kvůli následkům silného větru se ráno v Česku ocitlo bez dodávek elektřiny přes 20.000 domácností. Nejvíc jich je právě ve středních Čechách.

Vlaky nejezdí kvůli spadlým stromům mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi na Berounsku, na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov v úseku Měcholupy - Milostín i na trati Beroun - Rakovník mezi stanicemi Zbečno - Nižbor. Omezený byl kvůli poruše trakčního vedení vlakový provoz z Prahy do Benešova, a to v úseku Benešov - Čerčany. Nyní zde již vlaky jezdí po jedné koleji.

Podle hasičů je nejhorší situace v kraji na Příbramsku a v okrese Praha-východ. Padající stromy působí zatím největší komplikace v dopravě. Například ve Slaném na Kladensku spadl strom na zaparkovaná auta. Podle Gabriela ale spadly stromy také do elektrického vedení či na chaty.

Do 6:00 řešili středočeští hasiči pouze osm událostí, od té doby ale přibylo více než 40 dalších výjezdů.

Kvůli silnému větru je v Prachaticích 4200 domácností bez elektřiny. Poruchy na dodávkách na jihu Čech eviduje společnost E.ON u 5500 domácností. ČTK to řekla za E.ON Martina Slavíková. Dodala, že první poruchy lidé začali oznamovat před 7:00.

"Nejhorší situace je zatím na Prachaticku, Písecku a v okolí Pacova," uvedla Slavíková. Dodala, že energetici zaznamenali osm poruch na vedení vysokého napětí. Původně bylo ráno v regionu bez elektřiny 7000 domácností, přibližně u 1500 z nich se už povedlo havárii odstranit.

Slavíková uvedla, že E.ON pracuje na obnově dodávek. Podle ní ale třeba v případě Prachatic zatím energetici nezjistili, kde se porucha nachází. "Kvůli tomu, že pokračuje výstraha pro silný vítr, jsme zvýšili stavy pracovníků, především na dispečinku," řekla.

Silný vítr od rána komplikuje dopravu na Vysočině. Kvůli stromům spadlým na trať nejezdily vlaky na několika úsecích, někde už se je podařilo odstranit. Škodu vítr způsobil i v pelhřimovské nemocnici. Plechová střecha spadla na auta. Nikdo se nezranil. Na Třebíčsku a v okolí Velkého Meziříčí je bez proudu asi 1500 domácností. Hasiči od rána kvůli počasí zasahovali na asi 50 místech, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová.

Přibližně dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Pacovem a Novou Cerekví na Pelhřimovsku a Lípou a Herálcem na Havlíčkobrodsku. Stromy z kolejí se podařilo odstranit a provoz byl obnoven. Dál ale stojí na trati mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy. České dráhy předpokládají, že provoz obnoví před 11:00, uvedly na svém webu.

Hasiči odstraňují stromy i ze silnic. Kvůli utrženému plechu na střeše jedné z budov vyjížděli také do pelhřimovské nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo vítr poškodil 120 čtverečních metrů střechy nad garážemi uprostřed areálu. Nikdo se nezranil, spadlé plechy ale poškodily zaparkované auto a sanitku. Plechová střecha se srolovala okolo 7:00.

"Naštěstí nikdo nebyl v ohrožení života. Škodu ještě nejsme schopni vyhodnotit, určitě půjde do statisíců," řekla Černo.

V Plzeňském kraji je vinou silného větru bez elektřiny asi 6000 domácností, hlavně na Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku. Hasiči už vyjeli 65 padlým stromům a lidé stále hlásí další překážky, zejména na silnicích.

"Máme stále hlášených deset poruch na vedení vysokého napětí. Vítr už trochu ustává a přesouvá se do středních Čech," řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Pokud v Plzeňském kraji nepřibudou další poruchy, měly by posílené čety v terénu opravit vše během dneška. Podle meteorologů by měl ale silnější vítr foukat celý den.

"Posílili jsme také dispečink a call centrum," uvedla mluvčí. Lidé mohou hlásit poruchy na bezplatné lince 800 850 860, ale také na webu www.bezstavy.cz a ČEZ jim po opravě zašle hlášku.

Problémy v Plzeňském kraji začaly po 01:00, vítr v regionu má podle meteorologů kulminovat kolem 12:00.

"Vyjížděli jsme k více než 65 padlým stromům a větvím, nejvíce na Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Nikdo nebyl zraněn. Stromy a větve padly také na plot a střechu domu v Hrádku na Klatovsku a na automobil. "Jezdíme pořád, aktuálně máme nahlášené čtyři stromy," dodal.

V Brně-Líšni je kvůli silnému větru bez elektřiny asi 2500 domácností. Jihomoravští hasiči zhruba od 8:30 vyjížděli asi k desítce případů, které se týkaly silného větru, a to především na Brněnsku. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

E.ON na distribučním území eviduje 13 poruch na vedení vysokého napětí, které se dotýkají přibližně 11.500 domácností. Na Moravě aktuálně eviduje největší omezení v oblastech Brno- Líšeň (2500 domácností) a Boršice na Uherskohradišťsku (1000 domácností).

"Na opravách intenzivně pracujeme, poruchy vymezujeme a tam, kde je to možné, dodávky elektřiny postupně obnovujeme. Poruchy jsou nejčastěji způsobené poškozeným vedením a izolátory, přičemž poškození vznikla většinou v důsledku silných poryvů větru," uvedla Slavíková.

Jihomoravští hasiči zaznamenali první výjezd kvůli odstraňování následků silného větru kolem 8:30, a to do Boskovic na Blanensku. "Zatím evidujeme desítku událostí, nejčastěji jde o Brno-venkov. Vyjížděli jsme například do Chrlic, ale také například do brněnských Bohunic," uvedl Mikoška.