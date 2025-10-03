Do Česka o víkendu dorazí silný vítr. Podle ČHMÚ.cz by mohl v nárazech dosahovat až 55 km/h.
Předpověď na sobotu:
Jasno až polojasno a ojediněle mlhy, i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Během dne od západu přibývání oblačnosti a na většině území postupně déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v Čechách až 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s se během dne bude měnit na mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 m/s a na frontě přechodně zesílí až na čerstvý 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na neděli:
Zpočátku oblačno až polojasno, ve východní polovině území až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne proměnlivá oblačnost a místy, zejména na horách přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Související
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: Českem se prožene silný vítr
včera
Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?
včera
Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron
včera
Tlak na Meloniovou roste. Itálií hýbou masivní protesty, izraelský zátah na flotilu rozdmýchal propalestinské nálady
včera
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
včera
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
včera
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
včera
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
včera
Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur
včera
Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?
včera
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno včera
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
včera
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
včera
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
včera
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
včera
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
včera
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
včera
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
včera
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
Aktuální uzavření vlády USA, takzvaný "shutdown", se zatím odehrává v pomalém politickém tempu. Politický tlak sice postupně sílí, ale drama je teprve v úvodní fázi. Demokraté i Republikáni se navzájem obviňují, ale základní rovnice, která vedla ke krizi, zůstává neměnná: obě strany vnímaly větší politickou výhodu v tom, že vládu nechají uzavřít, než v tom, že ji udrží v provozu.
Zdroj: Libor Novák