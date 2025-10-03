Počasí o víkendu: Českem se prožene silný vítr

Libor Novák

3. října 2025 7:00

Následky vichřice
Následky vichřice Foto: HZS Karlovarského kraje

Do Česka o víkendu dorazí silný vítr. Podle ČHMÚ.cz by mohl v nárazech dosahovat až 55 km/h.

Předpověď na sobotu:

Jasno až polojasno a ojediněle mlhy, i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Během dne od západu přibývání oblačnosti a na většině území postupně déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v Čechách až 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s se během dne bude měnit na mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 m/s a na frontě přechodně zesílí až na čerstvý 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na neděli:

Zpočátku oblačno až polojasno, ve východní polovině území až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne proměnlivá oblačnost a místy, zejména na horách přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

včera

Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď

Počasí

Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje

Počasí u nás se změní a začne být dynamické. Česko se ocitne pod vlivem velmi silné tlakové níže. V sobotu se krátce a přechodně oteplí. Neděle a začátek příštího týdne budou opět chladnější, deštivější a pravděpodobně i dost větrné dny - typicky podzimní a sychravé. Teploty ke 20 stupňům nás nečekají, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Počasí Vichřice

Zdroj: Libor Novák

