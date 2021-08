Předpověď počasí na měsíc: Meteorologové řekli, kdy se vrátí tropy

Po úterním ochlazení teploty do konce týdne postupně porostou až ke 30 stupňům Celsia. Do poloviny září se pak bude zvolna ochlazovat. Více srážek meteorologové očekávají v příštím a druhém zářijovém týdnu. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Aktualizováno 17.8.2021, 21:57 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK