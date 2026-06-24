Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku

Libor Novák

24. června 2026 11:31

Teplotní rekord, ilustrační foto
Teplotní rekord, ilustrační foto Foto: Pixabay

Český hydrometeorologický ústav upozornil na možnost, že by nadcházející neděle mohla přinést překonání absolutního českého teplotního rekordu 40,4 °C. Výrazné oteplování začíná již během dnešního dne a vyvrcholí extrémně teplým víkendem.

Podobné vlny veder sice zasáhly Evropu v posledních deseti letech opakovaně, nejteplejší vzduch se však doposud držel nad západními státy, jako je Francie, která zaznamenala národní rekord teprve včera. Tentokrát se tato velmi teplá vzduchová hmota poprvé posune přímo nad území České republiky, přičemž předpověď se bude ještě upřesňovat s novými výstupy numerických modelů.

Aktuální modely a ansámblové běhy vykazují pouze malou nejistotu a shodují se, že v neděli dosáhne teplota ve volné atmosféře ve výšce kolem 1 500 metrů (v hladině 850 hPa) hodnot mezi 22 °C a 25 °C. Pro srovnání, při dosavadním rekordu 20. srpna 2012 byla v této výšce naměřena teplota 23,2 °C.

Nadcházející nedělní vzduchová hmota tak bude s velkou pravděpodobností stejně teplá nebo ještě teplejší než před 14 lety, kdy rtuť teploměru v Dobřichovicích vystoupala na zmíněné maximum. Výsledné přízemní teploty však budou záviset také na vlhkosti vzduchu a rychlosti větru, které v roce 2012 díky suchému vzduchu a mírnému větru rekordní hodnoty podpořily.

V otázce očekávané vlhkosti vzduchu pro tento týden zatím mezi meteorology panuje určitá nejistota. Například britský model ECMWF, který lidé znají z norského serveru yr.no, však pro nedělní odpoledne předpovídá ještě sušší vzduch, než jaký v Česku panoval v roce 2012. Tato nízká vlhkost by opět nahrávala extrémně vysokým teplotám na povrchu. Definitivní slovo tak bude mít kromě vlhkosti také samotné proudění větru během dne.

Významným rozdílem oproti situaci před 14 lety je skutečnost, že nynější vlna veder přichází v červnu, a nikoliv v srpnu. Dny jsou v tomto období mnohem delší, což znamená podstatně více hodin slunečního svitu, které mohou denní maxima výrazně ovlivnit. Nadcházející neděle bude konkrétně o dvě hodiny delší než tehdejší srpnový rekordní den. Celý den navíc začne na mnohem vyšších ranních teplotách, než jaké doprovázely tehdejší srpnové ráno.

Teploty blížící se ke hranici 40 °C s sebou přinesou především extrémní zátěž teplem pro lidský organismus. Toto nebezpečí se týká nejen starší generace, ale představuje významné riziko také pro těhotné ženy a malé děti.

Během víkendu se navíc očekávají mimořádně vysoké noční teploty, což zejména v městských oblastech neumožní organismu si od horka odpočinout a zátěž se tím ještě zvýší. Takto vysoké teploty mají podle meteorologů negativní vliv také na dopravu, například na železnici, přičemž podrobnější informace k těmto dopadům ústav zveřejní do začátku víkendu.

Francie už zaznamenala nejteplejší den v celé své historii měření, která se datují od roku 1947. Extrémní vlna veder s sebou navíc přinesla tragickou bilanci v podobě utonutí čtyřiceti lidí, kteří se během několika posledních dnů koupali na nehlídaných místech. 

Premiér Sébastien Lecornu označil situaci za pohromu a dodal, že většinu z obětí tvoří mladí lidé. Předseda vlády kvůli této mimořádné situaci svolal krizové zasedání ministrů, jelikož západní části země sužují teploty přesahující čtyřicet stupňů Celsia. Podle meteorologické služby Météo-France padají lokální i celonárodní teplotní rekordy přes den i během nocí.

Absolutní rekord byl naměřen v obci Pissos v departementu Landes, kde teploměr vyšplhal na 44,3 stupně Celsia. Mnohá další města, včetně Bordeaux s hodnotou 42,1 stupně, zažila dosud nevídaná maxima bez ohledu na kalendářní měsíc.

Úřady vyhlásily nejvyšší červený stupeň varování před nesnesitelným a vyčerpávajícím horkem ve čtyřiapadesáti departementech, což představuje zhruba polovinu celého státního území. Historické tabulky přepisoval také celonárodní teplotní index, který zohledňuje průměr denních a nočních teplot ze třiceti stanic a provizorně dosáhl hodnoty 29,8 stupně Celsia.

Tropické podmínky sužují také Anglii, kde meteorologové vydali nejvyšší červenou výstrahu a očekávají teploty kolem čtyřiceti stupňů Celsia. V reakci na to se v zemi sešel krizový štáb COBR a některé školy již zkrátily vyučování nebo povolily dětem sportovní úbory namísto uniforem.

Generální tajemník OSN António Guterres během akce London Climate Action Week prohlásil, že Londýn se doslova vaří, a vyzval k celosvětovému omezení globálního oteplování, jehož hlavní příčinou jsou fosilní paliva.

Kritická situace panuje rovněž v Itálii, kde ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo červený poplach v patnácti městech včetně Říma a Milána. Masivní využívání klimatizací vedlo v Miláně a Turíně k výpadkům elektrické energie, přičemž nemocnice v Parmě ošetřila za poslední tři dny přes tisíc pacientů s potížemi způsobenými horkem.

Německo pro změnu hlásí nárůst nehod při koupání, které během víkendu stály život pět lidí. V sousedním Španělsku platí výstrahy před mimořádným nebezpečím v okolí měst Córdoba či Bilbao, přičemž na desítkách stanic neklesly noční teploty pod pětadvacet stupňů Celsia. V jihovýchodní provincii Almería dokonce teploměry neukázaly méně než třicet stupňů po tři noci za sebou.

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