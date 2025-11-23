Počasí: Zima dorazí už příští týden. Bude sněžit a mrznout

Do Česka dorazí příští týden zima. Podle ČHMÚ.cz nás minimálně v pondělí a ve středu čeká na většině území sněžení. Denní maxima zároveň budou padat až k nule.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, od západu na většině území sněžení, postupně pod 300 m, v jižní polovině území pod 700 m déšť nebo déšť se sněhem. Zejména v jižní polovině území ojediněle i mrznoucí srážky. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -3 až -8 °C, během noci od západu oteplování. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v Čechách ojediněle až +5 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s, bude večer slábnout a v Čechách se měnit na jihozápadní. Při mrznoucích srážkách tvorba ledovky, zejména v jižní polovině území.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno. Místy sněžení, v jihovýchodní polovině území četnější. V polohách pod 300 m, během dne přechodně pod 600 m srážky smíšené nebo dešťové, ojediněle mrznoucí. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, večer postupně mírný severozápadní 2 až 5 m/s. Při mrznoucích srážkách tvorba ledovky.
Předpověď na středu:
Zataženo až oblačno, na většině území sněžení, na východě i vydatnější. V polohách pod 500 m i srážky smíšené nebo dešťové. Odpoledne a večer ubývání srážek. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s. Na východě se místy vyskytne vydatnější sněžení s úhrny 10 až 20 cm
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, zpočátku místy občasné sněžení, v polohách pod 300 m i srážky smíšené. Postupně ustávání srážek a během dne i protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C. Mírný jihozápadní vítr vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Zataženo až oblačno, místy mlhy, ojediněle mrholení nebo slabé sněžení. Ojediněle polojasno, zejména na horách. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, při malé oblačnosti kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C, při malé oblačnosti až 7 °C.
21. listopadu 2025 20:51
Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové
Počasí: Zima dorazí už příští týden. Bude sněžit a mrznout
I přes to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil ochotu spolupracovat s administrativou prezidenta Trumpa na jeho "vizi" ukončení konfliktu, Rusko prohlašuje, že k němu dosud nedorazil žádný oficiální dokument s americkým mírovým plánem. Tento široce probíraný americký návrh zahrnuje body, které Kyjev v minulosti zásadně odmítal. Jde například o postoupení dosud kontrolovaných částí východní Doněcké oblasti, snížení početního stavu ukrajinské armády a závazek nevstoupit do NATO.
