Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty

Česko dnes čeká citelné ochlazení, které přinese výrazná studená fronta. Dešťové srážky budou během dne postupně přecházet ve sněžení, přičemž sněhové vločky se mohou objevit i v polohách kolem 500 metrů nad mořem. Dokonce i níže se mohou objevit smíšené srážky, uvedl ČHMÚ.cz na facebooku.
Ochlazování bude postupovat od severozápadu již od časných ranních hodin. Hranice sněžení se bude se snižováním teploty posouvat přibližně na ose od Krušných hor a Krkonoš po jižní Moravu. Nejchladněji bude právě na severu a severozápadě Čech, což ilustrují i pondělní denní maxima.
Co se týče sněhové pokrývky, na hřebenech Krušných a Jizerských hor a Krkonoš by mohlo napadnout až 10 cm nového sněhu. V polohách nad 300 metrů nad mořem se sněhových vloček dočkáme i v dalších oblastech. Zejména na severních horách nad 1000 metrů může napadnout kolem 10 cm sněhu.
Zvýšené riziko představuje náledí, které se může tvořit během noci na úterý a v úterý ráno. Teploty na většině území totiž klesnou pod 0 °C, při slabším větru mohou být dokonce až -5 °C. Tvorba náledí bude záviset především na rychlosti a míře protrhání oblačnosti během noci po srážkách a samozřejmě na celkové teplotě povrchů. Čím déle potrvá, než se povrchy vysuší, tím je riziko vyšší.
Následující dny od úterý do čtvrtka přinesou převážně slunečné počasí a srážky se objeví jen výjimečně. Méně oblačnosti však bude provázeno mrazivými rány s teplotami pohybujícími se mezi 0 až -5 °C. Odpolední teploty vystoupí většinou na 1 až 6 °C. Ve středu a ve čtvrtek je nutné počítat také s tvorbou mrznoucí mlhy. Na konci týdne bude oblačnosti přibývat a výskyt srážek bude opět častější.
Související
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
před 1 hodinou
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
včera
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
včera
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
včera
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
včera
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
včera
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
včera
OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev
včera
Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem
včera
Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti
včera
Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky
včera
Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře
včera
Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá
včera
Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu
včera
Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura
včera
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
15. listopadu 2025 21:23
Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie
15. listopadu 2025 20:00
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
15. listopadu 2025 18:43
170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?
15. listopadu 2025 18:15
USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu
Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.
Zdroj: Jakub Jurek