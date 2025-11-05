Podzimní počasí bude panovat i po víkendu. Mají ale hrozit mrazíky

Podzimní počasí by v Česku mělo panovat i v příštím týdnu, vyplývá z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V noci ale za jistých okolností mohou klesat teploty lehce pod nulu.
Podle meteorologů má v příštím týdnu do Česka kolem tlakové výše nad severní a severovýchodní Evropou začít proudit chladný vzduch. Projeví se to samozřejmě na teplotách. Odpolední maxima se budou držet v rozmezí od 6 do 11 stupňů, noční minima mohou při zmenšené oblačnosti klesat pod nulu.
Vyhlídka počasí od pondělí do středy:
Zataženo až oblačno, jen ojediněle zmenšená oblačnost. Ojediněle déšť, na horách i srážky smíšené nebo sněhové. V závěru období částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C.
Emeritní pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka zemřel v úterý nad ránem ve věku 82 let. Úmrtí potvrdilo pražské arcibiskupství, které uvedlo, že duchovní zemřel 4. listopadu ve tři hodiny ráno. „Byl povolán na věčnost,“ stojí v oznámení.
