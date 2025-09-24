Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů

Podzimní počasí je tady. V průběhu tohoto týdne se mohou místy denní maxima pohybovat i kolem sedmi stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na čtvrtek:
Zataženo, na severu a severovýchodě zpočátku zmenšená oblačnost. V jihozápadní polovině a postupně i na ostatním území déšť. Večer ubývání deště. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, na severu a severovýchodě až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, v jihozápadní polovině území 7 až 11 °C. Mírný, místy čerstvý východní až severovýchodní vítr 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne a večer zvolna slábnout.
Předpověď na pátek:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky. V noci a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C. Většinou mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až polojasno, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, na severovýchodě až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C. Slabý, místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Většinou polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
Po meteorologickém začal už i astronomický podzim, jehož úvodní týden právě probíhá. Podle meteorologů budou teploty v následujících dnech a týdnech pozvolna klesat až k průměru nejvyšších denních teplot kolem 14 stupňů.
Zdroj: Jan Hrabě