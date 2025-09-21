Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou

Podzimní počasí je tady. Už příští týden denní maxima klesnou až na 10 stupňů, uvádí předpověď počasí ČHMÚ.cz.
Předpověď na pondělí:
Oblačno až zataženo, ve východní polovině území zpočátku jasno až polojasno. V noci a ráno v severozápadní polovině a postupně na většině území Čech déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty od 10 °C na západě Čech až do 26 °C na jihovýchodě Moravy. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku slabý proměnlivý.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, ráno a večer místy, přes den jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Večer na severozápadě a severu Čech zmenšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na západě Čech až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. Mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na středu:
Oblačno až zataženo, na severozápadě a severu Čech zpočátku i zmenšená oblačnost. Zejména v jižní polovině území občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Mírný, postupně čerstvý severovýchodní až východní vítr 4 až 8 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, od jihozápadu na většině území déšť nebo přeháňky, večer ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Čerstvý východní až severovýchodní vítr 4 až 8 m/s bude odpoledne slábnout.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Postupně srážky jen ojediněle a ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C, v závěru při malé oblačnosti místy až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C, v závěru až 20 °C.
