Předpověď počasí na příští víkend. Po tropické epizodě přijde změna

Už ve čtvrtek začne přes Česko od západu postupovat zvlněná studená fronta. před kterou bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu. Ještě v pátek ale mohou tropické teploty panovat na východě republiky. Teploměr tam ukáže až 34 °C.

O víkendu to bude jiné, i když má postupem času alespoň ubývat srážek a oblačnosti. Maxima ale klesnou do rozmezí od 23 do 28 °C.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až zataženo a na většině území přeháňky nebo déšť, místy bouřky. Postupně ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C, postupně 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty v pátek 26 až 31 °C, na východě až 34 °C, v dalších dnech 23 až 28 °C.