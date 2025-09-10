Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. září 2025 7:00

Deštivé počasí
Deštivé počasí Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Předpověď počasí na středu počítá s poměrně vydatným deštěm. Podle meteorologů může místy spadnout až 50 milimetrů srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Během středečního odpoledne začne Česko ovlivňovat tlaková níže, která bude postupovat z Rakouska severním směrem přes východní polovinu Čech. Od podvečera až do čtvrtečního rána přinese trvalejší a místy i vydatnější déšť hlavně na Moravu do Slezska a východní poloviny Čech.

Podle meteorologických modelů spadne mezi 15 až 30 milimetry srážek, zejména v oblasti Moravy, části Slezska a Vysočiny mohou být úhrny vyšší, konkrétně kolem 50 milimetrů. I na většině území Čech se očekává kolem 10 milimetrů srážek. Nejméně by mělo pršet v severozápadních a západních Čechách, kde slabě pršelo v úterý večer, kdy mělo spadnout do pěti milimetrů srážek. 

Předpověď na středu:

Oblačno až zataženo, ojediněle, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy déšť nebo přeháňky. V Čechách přechodně i polojasno a místy mlhy. Odpoledne a večer od jihu déšť, i vydatnější. Na západě a severozápadě Čech místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, v jihozápadní polovině Čech až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině území přechodně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s. Večer se bude vítr měnit na západní.

včera

Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech

Související

Více souvisejících

Počasí Déšť ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 38 minutami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo BIS

BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.

včera

Izraelská armáda

Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

včera

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

včera

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

včera

včera

včera

8. září 2025 21:57

Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl

Princ Harry v pondělí dorazil z USA na krátkou návštěvu Velké Británie, která má jasně daný program. Vnuk zesnulé královny Alžběty II. nicméně nezapomněl na výročí jeho skonu, které připadá právě na dnešní den. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy