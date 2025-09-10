Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek

Předpověď počasí na středu počítá s poměrně vydatným deštěm. Podle meteorologů může místy spadnout až 50 milimetrů srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Během středečního odpoledne začne Česko ovlivňovat tlaková níže, která bude postupovat z Rakouska severním směrem přes východní polovinu Čech. Od podvečera až do čtvrtečního rána přinese trvalejší a místy i vydatnější déšť hlavně na Moravu do Slezska a východní poloviny Čech.
Podle meteorologických modelů spadne mezi 15 až 30 milimetry srážek, zejména v oblasti Moravy, části Slezska a Vysočiny mohou být úhrny vyšší, konkrétně kolem 50 milimetrů. I na většině území Čech se očekává kolem 10 milimetrů srážek. Nejméně by mělo pršet v severozápadních a západních Čechách, kde slabě pršelo v úterý večer, kdy mělo spadnout do pěti milimetrů srážek.
Předpověď na středu:
Oblačno až zataženo, ojediněle, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy déšť nebo přeháňky. V Čechách přechodně i polojasno a místy mlhy. Odpoledne a večer od jihu déšť, i vydatnější. Na západě a severozápadě Čech místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, v jihozápadní polovině Čech až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině území přechodně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s. Večer se bude vítr měnit na západní.
